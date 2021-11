Venerdì 5 Novembre 2021, 05:04

Borghi, sport, rilancio economico, potenziamento della macchina amministrativa. Sono i temi sviluppati negli ultimi incontri dalle liste che supportano il sindaco, Damiano Coletta, come Lbc, il Pd e Fare Latina, con la consigliera comunale, ex candidata sindaco, Annalisa Muzio. Latina bene comune, il movimento del sindaco, ha tenuto il proprio consiglio, in cui è stato analizzato il risultato delle elezioni, e i punti programmatici da perseguire: tra i temi cita «lo sviluppo economico e produttivo: una forte attenzione alle potenzialità che la nostra città offre, con un occhio sempre al tessuto produttivo, allo sviluppo sostenibile e all'economia circolare anche come fonte di benessere per i cittadini». Lbc ha anche ribadito che «le scelte fatte dalla precedente esperienza di governo, come la creazione dell'azienda speciale Abc, si sono rivelate vincenti e stanno dando risultati importanti»; sulle politiche sociali, «la persona al centro non è uno slogan, ma un modo di vedere la politica come azioni volte alla tutela dei cittadini e alla realizzazione delle condizioni a garanzia di pari opportunità», infine, «il progetto del distretto della cura presentato per il Pnrr dal Comune insieme ad Università, Cnr, Unindustria e Asl potrebbe dare un forte impulso alla formazione di competenze nuove, ma anche allo sviluppo economico e ad una medicina innovativa, sempre più necessaria».

Direttivo anche per il Pd che si definisce «elemento di garanzia e di competenza determinante nella costruzione di un processo all'interno del Consiglio per agevolare la più ampia convergenza nella realizzazione del programma». Punti programmatici che saranno sottoposti al sindaco nelle prossime ore e che includono «la rigenerazione urbana, l'utilizzo dei fondi europei per la modernizzazione del tessuto cittadino, l'impegno per la riapertura ed il potenziamento dei luoghi della cultura, il processo di valorizzazione della marina, l'attenzione alla prevenzione e al contrasto del disagio e delle devianze giovanili, la realizzazione del nuovo ospedale di Latina connesso ad un potenziamento della medicina territoriale, la riqualificazione dei borghi e delle periferie con una rinnovata attenzione, la creazione di una cabina di regia in grado di seguire, studiare e verificare l'attuazione dei progetti legati al Pnrr».

Pieno sostegno da Annalisa Muzio, che ribadisce «apprezzamento per il metodo scelto da parte del sindaco, che ha abbracciato il tema dell'inclusione senza escludere nessuna forza partitica». Tra i punti, Fare Latina cita «il potenziamento del nucleo riservato all'università; valorizzazione del patrimonio ambientale; eventi sportivi di livello per promuovere il turismo sportivo con ristrutturazione degli impianti; un modello turistico sostenibile; istituzione del delegato ai borghi e della consulta per la disabilità».

