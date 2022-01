Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:03

LA SITUAZIONE

Passate le festività natalizie, ma la corsa al tampone non rallenta. Ieri ne sono stati effettuati 3.040 di quelli rapidi e altri 610 molecolari. Tantissimi. E tantissimi sono stati anche i nuovi contagi scoiperti: 1027. In realtà il numero è emerso solo ieri sera dopo che la Asl dalla mattina aveva comunicato e confermato il riscontro di soli 265 casi.

Cos'era accaduto? Non erano stati inseriti i casi positivi emersi dalle farmacie pontine, così il bollettino in serata è stato rettificato con una postilla: «A questi dati vanno aggiunti i positivi rilevati dalle farmacie territoriali che ammontano ad un totale di 762». Con l'assicurazione che «da domani 05/01/2022 (oggi, ndr) i dati verranno nuovamente allineati».

D'altra parte la nuova ordinanza della Regione Lazio sulla gestione dell'emergenza, recependo le decisioni del Governo, aveva dato completa dignità ai tamponi rapidi prevedendo che il test antigenico rapido, se positivo, non deve più essere confermato dal molecolare eseguito dall'azienda sanitaria ed è dunque valido a tutti gli effetti per diagnosticare il contagio da covid. L'autosorveglianza in caso di contatti con un positivo per chi ha già fatto la terza dose inoltre è già operativa e questo ridurrà ancora con ogni probabilità il ricorso ai test. Qualche dubbio però è lecito. Molti cittadini che si sono sottoposti a test antigenici rapidi infatti hanno segnalato di essere risultati negativi, pur avendo dei sintomi, e di aver poi accertato la positività solo attraverso il molecolare.

«Abbiamo sempre saputo spiega il presidente dell'Ordine dei farmacisti di Latina Roberto Pennacchio che il test rapido non ha la stessa precisione del molecolare. Ora però i drive-in sono in tilt, la pressione è altissima e per forza di cose la Regione ha dovuto allargare la diagnosi anche al risultato del test antigenico. Solo il tampone dà un margine di sicurezza quasi totali, ma i test che noi utilizziamo sono tutti certificati dall'Aifa e autorizzati. Se l'Aifa ritiene che un test non è più valido ci invia elenchi aggiornati. Noi possiamo acquistare solo test autorizzati dal ministero».

La vera novità sta però per arrivare. È il tampone anticovid a fluorescenza, che individua la presenza di particelle virali e le quantifica con il Coi e si esegue sempre nel modo tradizionale. «E' in arrivo e ci stiamo preparando anche a questo spiega il presidente Pennacchio Aspettiamo di capire se diventerà quello ufficiale. Sarà probabilmente un tampone più lento nella refertazione ma ci consentirà di raggiungere una percentuale di precisione che si avvicina molto a quella di un molecolare. Quanto ai salivari invece, pur essendo in vendita, in farmacia non vengono eseguiti: Non sono mai stati autorizzati per effettuare una diagnosi di covid».

«Siamo abituati conclude il presidente dell'Ordine dei farmacisti a una pressione che segue le ondate e di certo non eravamo impreparati alle richieste maggiori durante le festività. E' però normale che si siano formate delle file. Quanto al nostro lavoro, con la nuova ordinanza non è cambiato molto per noi. Le farmacie hanno sempre comunicato sulla piattaforma della Asl le positività accertate sia tramite test rapido che tramite molecolare e due volte al giorno inviamo il numero dei test complessivi effettuati».

Alcuni passaggi restano ancora da perfezionare. Seppure infatti i contagi scoperti attraverso le farmacie arrivano subito all'azienda sanitaria, non vengono resi noti in maniera automatica ai medici di base che devono poi occuparsi di disporre le quarantene dei loro assistiti. Sull'aspetto dell'allineamento dei dati si sta ancora lavorando ma Asl e Regione contano di trovare una soluzione in tempi brevi».

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA