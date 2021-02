Arrivano finalmente alcuni segnali incoraggianti con l'ultimo bollettino delle Asl: i contagi sono infatti 108 e si mantengono per lo più stabili come negli ultimi giorni, aumentano inoltre i cittadini che hanno superato il covid e che sono ufficialmente ormai negativi: sono infatti 1162, un dato probabilmente dovuto a un recupero di notifiche, che fa comunque abbassare il numero degli attuali positivi (quasi 5mila). Il mese di gennaio si è chiuso con 5.560 contagi sul territorio pontino e ben 96 morti, mentre da 48 ore in provincia non si registrano nuove vittime. Dei nuovi contagi, 26 sono a Latina, 19 ad Aprilia, 10 a Formia, otto a Cisterna, sei a Santi Cosma e Damiano, cinque a Sezze, quattro nei comuni di Terracina e Minturno, tre a Castelforte, Itri e Sabaudia, due a Gaeta, Priverno, San Felice Circeo, Sermoneta e Sonnino, uno ciascuno nei comuni di Cori, Fondi, Pontinia, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sperlonga e Spigno Saturnia. I 108 casi sono distribuiti complessivamente in 23 comuni e sono il risultato di 680 tamponi molecolari e 190 test rapidi, numero comunque inferiore rispetto alla norma. Analogo calo anche nel Lazio, dove i nuovi contagi sono stati 717, 38 i decessi e 2.390 i pazienti guariti. La regione intanto è tornata da ieri in zona gialla, con l'apertura di bar e ristoranti e la possibilità di spostamenti tra comuni: «Bisogna però mantenere alta l'attenzione ha commentato l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato Diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Oggi è il primo giorno di rientro in zona gialle, ma se non ci sarà rigore nei comportamenti potremmo andare in zona rossa e questo vanificherebbe gli sforzi fatti». La.Pe.

