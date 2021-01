IL CASO

A Latina le richieste di cremazione sono quadruplicate negli ultimi otto anni, l'amministrazione intende realizzare il tempio crematorio, e per questo sta moltiplicando in queste settimane gli incontri con il privato proponente il progetto di finanza per risolverne le criticità.

I NUMERI

Un dato emerso ieri, nel corso della commissione Trasparenza, dedicata alla gestione del cimitero di Borgo Montello. Se nel 2012, a fronte di mille residenti deceduti le richieste di cremazione erano state 200, un anno dopo erano già 300, nel 2015 avevano superato le 400, nel 2018 le 600, e nel 2020 siamo oltre quota 800 richieste a fronte di poco più di 1.200 residenti deceduti; e sono dati relativi solo ai residenti, non prendono in considerazione altre richieste di persone decedute nel territorio, ma non residenti nel capoluogo. E neppure è solo un tema di desiderio di essere cremati, ovvero della specifica richiesta di privati cittadini, le cui famiglie, oggi, devono andare fuori Comune ad usufruire del servizio: c'è un tema anche di «non poter continuare a costruire città dei morti accanto a quelle dei vivi, il concetto di sepoltura va rivisto», come ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri. A volersi allargare, suonerebbe quasi come una sonora bocciatura della necessità dell'ampliamento che Ipogeo sta realizzando al cimitero urbano in base al progetto di finanza del 2009. E il capogruppo del Pd, Nicoletta Zuliani, c'ha pure messo sopra il carico da 90: «Non vedo perché, dopo 30-35 anni, quando c'è la mineralizzazione, queste salme debbano continuare a occupare spazio: la città di Latina continua a crescere, il vero indirizzo è il no a consumo di territorio». «Tutte le amministrazioni stanno via via riducendo i tempi di sepoltura e a Milano la cremazione ha raggiunto l'80%. La tendenza è che dobbiamo arrivare al 50% delle cremazioni», ha rincarato Ranieri.

L'ITER

Ma a che punto è l'iter del progetto di finanza sul crematorio, presentato ormai anni fa? «Dopo il ritardo dovuto al ricorso presentato da Ipogeo contro il progetto stesso, quando poi è stato ripresentato sono stati chiesti criteri ambientali minimi e abbiamo messo anche il supporto al Rup. È una procedura che può andare avanti». La prossima settimana ci sarà una riunione di confronto con la società per risolvere le criticità: «Il bacino di utenza ad esempio non è stato considerato al meglio - secondo il dirigente Angelica Vagnozzi - e rischiamo di programmare male: la gente chiede la cremazione e bisogna accogliere questa richiesta. Lo dobbiamo vagliare dal punto di vista della sostenibilità tecnica e anche economica, il rischio deve essere in carico al privato». Ranieri ha poi dedicato un passaggio al nuovo regolamento di polizia mortuaria, grazie al quale regolare i rapporti con Ipogeo: «Ci siamo presi del tempo per valutare tutto, e anche Ipogeo ha presentato le proprie osservazioni, e lo presenteremo nella stesura finale entro brevissimo».

IL CIMITERO

Infine, relativamente alla gestione del cimitero di Montello, la Vagnozzi ha precisato come «il mio ufficio ha esaminato le tariffe e ha tolto sia l'Iva, sia i 150 euro di canone di mantenimento. Oggi sono nettamente inferiori a quelle del cimitero urbano».

Andrea Apruzzese

