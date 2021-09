Domenica 26 Settembre 2021, 05:03

L'INTERVISTA

Il Movimento cinque stelle a Latina ha scelto uno 007 per la candidatura a sindaco di Latina. Gianluca Bono, 51 anni, è primo luogotenente della Marina Militare in servizio a Roma presso il Reparto informazioni e sicurezza della Difesa. Un tecnico operativo, con alle spalle missioni importanti, in Afghanistan e Kosovo. Sposato dal 1999, padre di Aurora nata nel 2011.

«Nella mia famiglia ci sono musicisti, preti, artisti e nessuno con la divisa. Ma io da piccolo quando vedevo un carabiniere mi brillavano gli occhi».

E' nato e lavora a Roma, cosa ci fa nel capoluogo pontino?

«Mio padre, originario di Sonnino, lavorava a Roma come geometra al Genio Civile, poi fu trasferito a Latina presso l'ufficio abusi edilizi del Genio Civile. Ci trasferimmo tutti. Qui mio padre fu pesantemente mobbizzato, minacciato e addirittura demansionato, perché denunciò a Prefettura e Procura l'anomalo tombinamento dei canali in Q4 e Q5 con tubi inferiori alla portata del corso d'acqua».

Quando si è avvicinato al Movimento 5 stelle?

Nel 2008 di ritorno dal mio ultimo periodo d'imbarco. Ne rimasi affasciato, pensando che potesse salvare' anche Latina, dallo scadimento sul pino sociale e urbanistico e per effetto della criminalità».

E' stato candidato nel 2011 consigliere comunale, nel 2018 al Senato.

Nel 2011 alle amministrative abbiamo preso poco più dell'1%. Da allora abbiamo lavorato benissimo. Nel 2018 il boom c'è stato, ma sono stato penalizzato per effetto del listino bloccato e delle quote rosa. Alle parlamentarie del movimento sono finito in quarta posizione sebbene abbia preso più voti di Marinella Pacifico, poi eletta. Paradossalmente i primi tre eletti oggi non stanno più nel Movimento. Forse si sono fatti trasportare dal proprio ego. Io ho sempre pensato che la politica è al servizio del territorio».

Giuseppe Conte sta lavorando per un campo largo, perché a Latina non avete trovato convergenza con il sindaco Damiano Coletta.

«Il campo largo di Coletta è troppo largo a destra. Battuta a parte, abbiamo avuto incontri con Coletta e il Pd. Ci era sembrato che il Pd volesse fagocitare Coletta e noi non volevamo correre lo stesso rischio. La base ha votato tre volte per una lista solitaria».

Chi prenderà più voti, Pd o Lbc?

L'amministrazione di Coletta non ha riscosso tanto successo in città.

E il centrodestra?

Vincenzo Zaccheo sta ovunque nelle cose brutte di questa città e poi politicamente è in corsa con chi lo ha sfiduciato».

Autostrada Roma-Latina sì o no?

Noi siamo contrari al pedaggio, siamo per una superstrada occidentale ed europea. Proponiamo anche nuova infrastruttura ecocompatibile, tipo metropolitana leggera, finanziabile con i fondi del Pnrr, che affianchi la superstrada, con un percorso Latina Scalo, autolinee e Roma Eur.

Un progetto di rilancio?

Le terme di Fogliano, senza se e senza ma. Ho scoperto che mio zio, geologo Paolo Bono, negli anni '80, fece la mappatura geotermica del Lazio e segnalò alla Provincia le potenzialità di Fogliano: acqua ipertermale a 60 gradi. Un volano turistico, 75 ettari, di cui 30 edificabili. Un progetto da recuperare.

Il suo motto?

«La goccia perfora la pietra, è la mia filosofia: le cose vanno fatte perché giuste, non per il risultato immediato».

Rita Cammarone

