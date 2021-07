Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

Tornano in carcere i Bonnie e Clyde apriliani. Erano agli arresti domiciliari nella loro abitazione ad Aprilia per i loro trascorsi giudiziari. Durante un controllo degli agenti del commissariato di Cisterna, guidati da Giulio Bernardini, l'uomo, B.M. di 52 anni, è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina pronte per essere vendute, segno evidente della recrudescenza della sua attività criminale. È stato quindi invitato dagli agenti a lasciare la propria abitazione per le formalità di rito, prima di tornare in carcere. La risposta è stata tutt'altro che arrendevole, ha reagito con violenza ferendo tre agenti. B.M. è stato arrestato immediatamente per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nonché per detenzione a fine di spaccio di stupefacenti, quindi giudicato dal tribunale di Latina con rito direttissimo, che ha ordinato la sua ricollocazione ai domiciliari. Successivamente l'ufficio di sorveglianza ha emesso un provvedimento di revoca dei domiciliari e ricondotto B.M. in carcere. Dovrà restarci fino al 2027 dopo averne scontati già 16. L'uomo è definito dagli inquirenti una figura di spicco della criminalità apriliana, soggetto di alto spessore delinquenziale e pericolosità sociale, desunti dai trascorsi giudiziari. Su di lui grava una condanna passata in giudicato nei primi anni 2000 e con fine pena 2027 a seguito delle numerose rapine a mano armata consumate in danno di istituti di credito del centro Italia. Sua complice la convivente da una vita, V.P., 46 anni, con la quale aveva creato una sorta di simbiosi criminale. Anche la donna è stata arrestata in esecuzione a un provvedimento dell'autorità giudiziaria riguardante la pena definitiva di 6 anni e 6 mesi di reclusione, come pena residua conseguente ovviamente ai reati di rapina a mano armata.

