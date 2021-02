© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASOL'aggiudicazione della gara avvenne il 15 giugno, gli arresti il 15 luglio. Una indagine per una vicenda assolutamente diversa e non inerente, neanche lontanamente, con il Comune di Latina, ma, certo, un caso particolare, che ha fatto incrociare le strade dell'amministrazione e della ditta di Santa Maria Capua Vetere, aggiudicataria del servizio di stampa e consegna delle bollette TaRi. Una vicenda spinosa, dopo che alcuni giorni fa si è scoperto da un lato uno scatolone intero pieno di centinaia di bollette buttato per strada in via Corridoni, e dall'altro la Polizia ha fermato e trovato privo di patente un autista di uno dei furgoni di consegna. Ma come nasce la vicenda? È l'aprile del 2018, quando il Comune di Latina pubblica una procedura sul MePa (il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione), per un affidamento triennale, del valore di 121.275 euro per le bollette TaRi. Il criterio è quello del minor prezzo e, delle tre partecipanti alla gara, una ditta di Palermo fu esclusa, una di Torino offrì un ribasso del 7% e questa di Santa Maria Capua Vetere lo offrì del 31,051%. L'avviso di affidamento è del 15 giugno 2018. Trenta giorni dopo, il 15 luglio, due figure ai vertici della società vennero arrestate per l'ipotesi di truffa ai danni del Comune di Maddaloni (Caserta) con l'accusa di avere omesso il versamento della percentuale delle tasse incassate, come tariffe rifiuti e canoni idrici (arresti domiciliari, poi revocati alcuni mesi dopo), per sei anni, per un valore di 1 milione di euro. Alla base delle accuse, un'indagine partita molto tempo prima.Le vicende sono assolutamente separate, è ovvio, e lo stesso assessore al Bilancio, Gianmarco Proietti, sottolinea che «nella gara del 2018 la ditta aveva tutte le carte in regola, il Durc era valido». La ditta è ormai giunta al termine del triennale affidamento in terra pontina, ma, alla luce di quanto accaduto con le bollette TaRi, Proietti ha chiesto agli uffici «sia di verificare se ci siano gli estremi per una segnalazione all'Anac, sia di procedere alla segnalazione delle inadempienze contrattuali secondo la normativa vigente», per una eventuale esclusione da future gare. Si stanno anche controllando le percentuali di bollette non consegnate, per un danno che potrebbe rivelarsi non da poco per le casse del Comune, amministrazione che ha anche deciso di non applicare sanzioni sul pagamento in ritardo delle bollette.An. Ap.