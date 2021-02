IL SISMA

Panico ieri pomeriggio a Priverno per una scossa di terremoto avvenuta intorno alle ore 14,34 di ieri nel territorio privernale, avvertita anche al confine con Roccasecca dei Volsci e Maenza.

La scossa di magnitudo 2.2 ha avuto epicentro un km a nordovest di Priverno. Fortunatamente non si sono registrati né feriti né danni agli immobili, ma la paura è stata tanta. Era l'ora di pranzo e le persone erano in casa attorno al tavolo da pranzo e tutti hanno sentito le sedie muoversi. «Abbiamo sentito un boato e ci siamo affacciati alle finestre per capire cosa stesse succedendo» hanno raccontato in molti sui social. Tanti hanno visto muoversi tavoli e divani e a quel punto si sono affrettati a correre in strada.

La scossa di terremoto è stata avvertita nella parte occidentale della cittadina, quella più vicina all'epicentro, ma anche nella parte alta del centro storico come Santa Chiara. Nei palazzi più vecchi la paura l'ha fatta da padrona seppur per pochi attimi.

Immediato l'intervento del sindaco della città, Anna Maria Bilancia, che ha disposto le verifiche inviando sul territorio i tecnici comunali, la protezione civile, la Polizia locale con le altre forze dell'ordine. In particolare, oltre agli edifici pubblici, sono state verificate le abitazioni del centro storico e quelle più vicine all'epicentro. L'operazione è durata fino a tarda serata di ieri. Il vice comandante della Polizia locale, maggiore Gaetano Vellucci, ha confermato che non sono stati riscontrati danni alle persone, abitazioni e edifici pubblici. Anche Gianni Sciscione, responsabile del Nucleo della Protezione civile di Priverno, ha confermato che i rilievi lungo tutti i vicoli e piazze del centro storico non hanno evidenziato danni. «La situazione è sotto controllo, non ci sono stati danni fortunatamente - ha spiegato ieri sera la sindaca Anna Maria Bilancia - e dunque non è stato necessario disporre alcuna chiusura precauzionale. Domani (oggi, ndr) scuiole e uffici pubblici saranno regolarmente aperti».

Sandro Paglia

