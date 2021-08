Giovedì 19 Agosto 2021, 05:02

L'OPERAZIONE

Incensurato arrestato ad Aprilia con 400 grammi di hashish. La brillante operazione antidroga, condotta dai carabinieri del Norm del Reparto territoriale, ha avuto luogo l'altro ieri nella zona di Fossignano. Qui i militari sono arrivati, al termine di una serie di attività di osservazione, convinti che avrebbero trovato la roba. E così è stato. Il sospetto, maturato nell'ambito del monitoraggio dei fenomeni legati allo spaccio e alla tossicodipendenza, si è trasformato in certezza non appena gli uomini del capitano Nicola Parente hanno messo in atto il blitz consistente in una perquisizione domiciliare, nell'abitazione di un 32enne originario di Roma ma residente ad Aprilia. La droga, suddivisa in quattro panetti, non era neanche nascosta, ma esposta sul tavolo della cucina. Il 32enne, sconosciuto alle forze dell'ordine, non si aspettava affatto di poter essere sottoposto a perquisizione. Per lui sono scattate le manette. Il disoccupato, abitante a Fossignano con la sua compagna (risultata estranea ai fatti), potrà rimanere nella sua abitazione in regime degli arresti domiciliari. È accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri oltre ai quattro etti di hashish, hanno rinvenuto e posto sotto sequestro anche un bilancino di precisione e materiale tilizzato per il confezionamento di dosi pronte per essere cedute al consumatore. Circostanza quest'ultima che lascia ipotizzare un'attività già consolidata, ma forse organizzata con scarsa oculatezza a causa di inesperienza nel settore. Continuano, intanto, da parte dell'Arma le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nell'attività di spaccio.

R.Cam.

