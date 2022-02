Mercoledì 16 Febbraio 2022, 09:22

Dopo l'arresto di quattro ricercati in ambito europeo, tutti rintracciati nel capoluogo pontino nel corso dell'ultimo mese, non si è fermata l'attività investigativa dei carabinieri della compagnia di Latina, che hanno anzi intensificato i controlli finalizzati proprio a stanare altri soggetti destinatari di un mandato di cattura europeo che potessero nascondersi sul territorio, sfruttando la sua posizione strategica tra la Campania e Roma.

L'attività investigativa ha così permesso di mettere a segno un'altra operazione, con un nuovo arresto, il quinto, scattato a carico di un cittadino di nazionalità rumena di 28 anni, colpito da un mandato di cattura emesso a luglio del 2021 dall'autorità giudiziaria spagnola. L'uomo è stato rintracciato dai militari della sezione operativa diretti dal tenente Mario Ferrari.

GLI INDIZI

Le tracce e una serie di indizi raccolti nel corso delle indagini hanno condotto i militari fino a un appartamento di Latina Scalo, dove il 28enne aveva trovato rifugio da diverso tempo insieme alla sua fidanzata. Lo straniero era stato condannato in Spagna a scontare cinque anni di reclusione per aver partecipato, nel 2019, a un'associazione criminale con base nella Costa del Sol, che si occupava del traffico illegale di auto di lusso rubate. I veicoli, una volta sottratti ai legittimi proprietari, venivano di fatto ripuliti attraverso la contraffazione di targhe, telai e documenti, per poi essere immessi sul mercato e rivenduti a ignari clienti.

Dopo il blitz nell'abitazione di Latina Scalo i carabinieri hanno foto-segnalato lo straniero accertandone l'identità e lo hanno poi dichiarato in arresto trasferendolo in carcere in attesa che si perfezioni la procedura di estradizione per la Spagna.

I PRECEDENTI

Il nuovo arresto non risulta in nessun modo collegato ai precedenti, ma conferma una volta di più come il territorio sia appetibile per i ricercati stranieri in carca di appoggi per sottrarsi alla giustizia. Le indagini puntano ora ad accertare la presenza di eventuali complici o di una rete di sostegno.

Sempre nel mese di febbraio i carabinieri hanno individuato e catturato nel capoluogo un cittadino marocchino, anche lui ricercato dall'autorità giudiziaria spagnola, condannato a 15 anni per furto aggravato e associazione a delinquere.

Nelle scorse settimane i militari hanno poi chiuso il cerchio su tre cittadini rumeni accusati invece del tentato omicidio di un connazionale.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA