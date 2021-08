Domenica 22 Agosto 2021, 05:02

AMBIENTE

Siamo ormai davvero alle battute finali per la costruzione dell'impianto di produzione di biometano di Latina Scalo. Mentre nelle settimane scorse sono iniziati i primi lavori preliminari nell'area di cantiere con la realizzazione del relativo accesso da Via delle Industrie, nei giorni scorsi è arrivata anche la presa d'atto della Provincia di Latina, trasmessa anche al Comune, sulla individuazione di una nuova specie arborea che sarà messa a dimora al posto degli eucalipti previsti inizialmente. La barriera vegetazionale così come spiegato nella determina dirigenziale del settore ambiente - vicino al piccolo nucleo di case sparse, dovrà essere quello di contrastare la dispersione di eventuali polveri e/o altri agenti inquinanti verso l'esterno dell'impianto. A tale scopo il Comune di Latina il 23 novembre del 2017, in una nota aveva sottolineato come il numero di alberi proposto circa quaranta risultasse insufficiente e che la barriera avrebbe dovuto essere a doppio filare, con alberi di altezza non inferiore a 3,6 metri sin dalla messa a dimora, e di ampiezza di almeno dieci metri e con una estensione, parziale o totale, della barriera lungo il lato perimetrale posto a sud dell'impianto. È stato così dunque che la Recall, la società autorizzata alla costruzione dell'impianto di Latina Scalo, ha dovuto cercare una nuova soluzione, anche basandosi poi sul parere dell'Aeronautica militare che nel vicino aeroporto Comani ha la scuola di volo e che aveva espresso le sue perplessità quando era stata aperta la nuova conferenza dei servizi. La preoccupazione dei militari, infatti, erano gli stormi che alberi di un certo tipo possono attrarre anche come rifugio. Ecco quindi che la Recall si è messa al lavoro ed ha presentato alla Provincia di Latina una relazione in cui si individua una nuova specie arborea, l'albero della Canfora (Cinnamomun Camphora), come specialità da piantumare che non funga né da richiamo né da rifugio per avifauna di taglia media e grossa proprio a tutela della sicurezza del volo dei militari che studiano e si esercitano da piloti al 70° Stormo. Come indicato nella determina firmata dal dirigente del settore ambiente della Provincia di Latina, l'ingegner Antonio Nardone, inoltre, grazie alle proprie caratteristiche ed alle modalità di piantagione, permette di assicurare un'elevata schermatura sotto il profilo visivo ed olfattivo. Il documento, pubblicato sull'albo pretorio dell'ente di Via Costa, specifica inoltre che quanto trasmesso dalla Società Recall Latina S.r.l. non contrasta quanto richiesto in Conferenza di Servizi dal Comune di Latina e ha quindi ritenuto di dover procedere alla presa d'atto di quanto espressamente richiesto dalla società. Insomma, dopo l'esclusione del rischio sinkhole, di incidente rilevante e di miasmi (le lavorazioni saranno tutte al chiuso) ora anche lo scoglio degli stormi sembra essere stato superato.

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA