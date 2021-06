LIDO

A Latina si svolgerà un doppio appuntamento per la Giornata Mondiale degli Oceani, organizzata dal Club per l'Unesco. Si comincia sabato 5 giugno alle ore 9.30, con un incontro in presenza presso l'hotel Tirreno al lido, si proseguirà poi, martedì 8 giugno, con un incontro nazionale tramite la piattaforma Zoom. Gli eventi si inseriscono nella versione italiana del Decennio del Mare. «Le giornate e le loro tematiche - spiegano gli organizzatori - sono il frutto dell'impegno profuso del Club per l'Unesco di Latina e del presidente Mauro Macale, nel dipanare ed illustrare le problematiche legate all'obiettivo 14, dell'agenda 2030».

L'evento di sabato 5 giugno prevede una bio-passeggiata lungo la spiaggia del lido di Latina per osservare e catalogare quello che il mare spiaggia. I ragazzi, guidati dalla biologa Maria Sveva Sciuto e dal delegato della LIPU di Latina Gastone Gaiba, saranno muniti di alcuni strumenti per catalogare i rifiuti raccolti. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del presidente del Club per l'Unesco di Latina Mauro Macale, del sindaco di Latina Damiano Coletta e della presidente dell'Unione Cattolica Italiana di Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori di Latina Mariateresa Marsura.

