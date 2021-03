6 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Un bambino di appena cinque anni portato in pronto soccorso e il sospetto, atroce, che ci si possa trovare di fronte a una violenza sessuale. Non escludono ipotesi gli investigatori della squadra mobile della Questura di Latina, intervenuti su segnalazione dell'ospedale. Nella notte tra giovedì e ieri, infatti, un bambino è stato accompagnato al Santa Maria Goretti con i segni praticamente di un pestaggio. Non è chiaro se siano stati i genitori a portarlo al dipartimento di emergenza o un mezzo dell'Ares 118, certo è che le condizioni del piccolo sono parse subito molto serie ed è stato trattenuto in osservazione. I sanitari hanno allertato la Polizia e sono iniziati gli accertamenti che hanno fatto emergere una situazione di disagio familiare. A picchiare con tanta violenza quel bambino era stato, a quanto sembra, il fratello più grande, di appena undici anni. Solo l'intervento del padre avrebbe evitato il peggio. La vicenda, però, presenta ancora una serie di lati oscuri e gli investigatori non riferiscono altro. Se non la certezza che se mai ci sia stata violenza sessuale, questa non sembra riferibile a un adulto. Cosa sia accaduto realmente in quella casa di Aprilia verrà svelato dalle ulteriori indagini. Certo è che i genitori sono sconvolti per quanto accaduto. Il tutto, secondo il racconto dei familiari, sarebbe nato per un banale litigio tra fratelli.

La famiglia, che ha delle difficoltà stando a quanto si apprende ma non ha mai avuto problemi con la giustizia, si trova ad affrontare l'ennesimo disagio. La vicenda è stata segnalata anche ai servzi sociali del Comune per comprendere come intervenire, anzitutto a salvaguardia dei minori coinvolti. Il piccolo picchiato, intanto, resta al Santa Maria Goretti per ulteriori accertamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA