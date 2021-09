Martedì 28 Settembre 2021, 05:05

Era intento a giocare insieme al fratellino all'interno di un parco comunale, quando è caduto rovinosamente sbattendo la testa, per poi perdere conoscenza. Un incidente avvenuto mentre la madre si trovava su una panchina ad appena qualche metro, e che ieri pomeriggio ha visto un bambino di circa tre anni trasferito d'urgenza a Roma con l'eliambulanza. L'episodio si è verificato intorno alle 18 a Terracina, sullo sfondo dell'area verde nei pressi della scuola Giovanni Paolo II, in via De Angelis. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo si trovava sul campetto da basket contraddistinto da una piattaforma in cemento. Scattato l'allarme, lanciato da alcuni genitori che avevano accompagnato i figli per qualche ora di relax all'aria aperta, sono intervenuti i sanitari della Heart Life Croce Amica, che hanno subito richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso. Dopo la staffetta dell'emergenza il minore, di nazionalità indiana e residente in città, è stato trasportato alla volta della Capitale per essere ricoverato all'ospedale Bambino Gesù. Nel frattempo nel parco sono sopraggiunti gli agenti del Commissariato diretto dal vicequestore Irene Di Emidio, che per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto hanno iniziato ad ascoltare diverse testimonianze. Da quelle degli adulti, a quelle fornite da altri minorenni, escludendo comunque qualsiasi ipotesi di reato.

