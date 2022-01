Giovedì 13 Gennaio 2022, 05:03

SERMONETA

Parola ad alcune mamme dei bimbi maltrattati a scuola ieri pomeriggio nell'udienza del processo a carico di Alberta Tullio, 64 anni e Fortunata D'Anna di 41, le due maestre dell'asilo Donna Caetani di Pontenuovo, a Sermoneta, accusate la prima di maltrattamenti sugli alunni, la secdonda di abuso dei mezzi di correzione.

Il giudice monocratico del Tribunale di Latina, Aldo Morgigni, ha ascoltato le testimonianze di due genitori che hanno spiegato come fossero venuti a conoscenza di quello che accadeva in aula dove le educatrici sottoponevano i piccoli allievi - di età compresa tra i 3 e i 5 anni umiliazioni e violenze fisiche di ogni genere: schiaffi e sculacciate, tirate di orecchie e di capelli, frasi piene di insulti e minacce - frasi del tipo siete deficienti, ti spacco la capoccia, ti do un cazzotto che ti stendo, fate schifo, sei stupido - atteggiamenti che avevano creato nei bambini una condizione di soggezione psicologica.

Ed è proprio sull'aspetto della soggezione e della paura che si sono soffermate le due testimoni spiegando come i figli avessero tenuto loro nascoste le violenze perché minacciati dalle insegnanti che avevano detto loro che se avessero raccontato qualcosa a casa avrebbero addirittura ucciso i loro genitori.

Avevano paura e i sintomi erano chiari: perdita dell'appetito e pipì a letto, oltre che timore di andare a scuola tanto da indurre i familiari a presentare, a febbraio 2017, una denuncia dalla quale è poi partita l'inchiesta condotta dal Nas dei carabinieri e coordinata dal sostituto procuratore Simona Gentile.

Ad inchiodare le due maestre ci sono le immagini riprese dalle telecamere installate nell'aula che hanno ripreso per un mese e mezzo in orario scolastico i comportamenti delle insegnanti.

L'udienza è stata aggiornata al 20 aprile prossimo quando saranno ascoltati alcuni dei genitori che si sono costituiti parte civile nel processo 25 complessivamente - con gli avvocati Valentina Macor, Fabrizio Cappio, Maria Belli, Carmela Massaro e Paolo Pasquali.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA