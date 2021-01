© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTASABAUDIA- La città ospita le sezione canottaggio e canoa olimpica dei Carabinieri. Una realtà importante se si considera che il gruppo sportivo è costituito da appena 8 atleti, 6 per il canottaggio e 2 per la canoa, tutti però con palmares invidiabili.Il brigadiere capo Marco Vendrame, comandante della sezione fa un bilancio dell'anno passato e guarda a Coppa del Mondo e Olimpiadi.Comandante il 2020 è stato un anno difficile per lo sport. Tracciamo un bilancio?«È stato un anno complicato. Tutto sommato la stagione è stata proficua. Abbiamo vinto il titolo europeo nel doppio pesi leggeri con Stefano Oppo ed Aisha Rocek ha conquistato l'argento nel 4 senza. Dopo tanti anni abbiamo conquistato un oro nel K1 500 con Alessandro Gnecchi, ai campionati italiani ed un argento nel K2 500 con lo stesso Gnecchi e Andrea Delbianco. Abbiamo iniziato un importante progetto nel 2017 con l'Arma dei Carabinieri che ha portato all'arruolamento di 4 donne: Aisha Rocek, Stefania Gobbi, Laura Meriano e Benedetta Faravelli che ha vinto l'argento agli europei under 23 nel 4 senza».La tanto attesa tappa di Coppa del Mondo a Sabaudia è slittata a quest'anno. Cosa ne pensa? Si terrà?«La fiducia è d'obbligo in un momento così difficile. Speriamo di uscirne presto. Sono convinto che, alla fine, la tappa di Coppa del Mondo si svolgerà. Sabaudia merita un evento così importante. Ci stiamo preparando bene grazie al supporto dell'Arma dei Carabinieri.La preparazione agonistica sta andando avanti Certo poter fare sport come prima è impensabile. La tappa di Sabaudia è propedeutica per verificare lo stato dei lavori e il livello di preparazione di tutti in vista delle Olimpiadi. È importante che si svolga».Quest'anno, covid permettendo, sarà l'anno delle Olimpiadi di Tokyo? Pronostici?«Le Olimpiadi sono il sogno di ogni atleta. Abbiamo già 3 atleti del centro sportivo dei Carabinieri qualificati: Stefano Oppo nel doppio pl, Aisha Rocek nel due senza e Stefania Gobbi nel doppio senior.Speriamo comunque di qualificare altri ragazzi. Andrea Cattaneo ad esempio è un atleta molto giovane, ha 22 anni, ma anche molto promettente. Ha vinto i mondiali under 23 nel doppio».Come il covid vi ha condizionati?«È stato tutto molto complicato. La pandemia ci ha condizionato psicologicamente. Dopo il rinvio delle olimpiadi ci si è concentrati sul campionato europeo per scaricare adrenalina e mettersi alla prova. Gli atleti sono abituati a superare le difficoltà. Certo la pandemia ci ha costretti a riorganizzare tutto. Non è più possibile allenarsi in palestra in gruppo. Lavorare in gruppi di 3 ci ha condizionati. È stato molto duro all'inizio ricominciare la preparazione, convivere con la necessità di indossare la mascherina. Adesso i ragazzi hanno metabolizzato e sono sempre molto attenti in palestra».Come centro sportivo voi avete scelto di puntare molto sulle donne. Perché?«Assieme al colonnello Gianni Massimo Cuneo, comandante del centro sportivo dei Carabinieri abbiamo puntato su un progetto che ha visto l'arruolamento di 4 atlete molto forti e il reclutamento potrebbe proseguire.Siamo già proiettati alle olimpiadi di Parigi del 2024 quando queste ragazze saranno al top della loro maturità».Ebe Pierini