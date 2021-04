16 Aprile 2021

FONDI

Promuovere la lettura di qualità ai bambini di Fondi: è l'obiettivo di Biblioteche Volanti, progetto che per la durata di un anno coinvolgerà oltre duemila giovanissimi, da zero a sei anni. L'iniziativa, che ha debuttato lo scorso lunedì nella scuola dell'infanzia Purificato, oggi farà tappa nella primaria Amante. Ideato e realizzato dall'associazione culturale Leggimi Sempre, il progetto è reso possibile grazie al finanziamento del bando Leggimi 0-6 del Cepell - Centro per il Libro e la Lettura, in partenariato con il Comune di Fondi (anche cofinanziatore), la Asl di Terracina-Fondi, il Sistema bibliotecario Sud Pontino e la cooperativa sociale Astrolabio, in convenzione con l'Università di Padova e in collaborazione con il sito Milkbook.it e la Casa della Cultura di Fondi. Le opere, selezionate con l'esperta di editoria per l'infanzia Francesca Tamberlani, fondatrice di Milkbook.it, del valore di 6.900 euro, saranno consegnate alla biblioteca comunale, e in parte anche alle strutture scolastiche, educative e ospedaliere che aderiscono al progetto. Un ricco calendario di iniziative gratuite, definite di mese in mese in base all'andamento della pandemia e che si svolgeranno nel rispetto delle vigenti norme sanitarie. Con 245 incontri di lettura ad alta voce, due corsi di narrazione e decine di laboratori creativi, le lettrici di Leggimi Sempre - Cristina Gattamorta, Linda Buccelli e Maria Assunta Muccitelli - fino a febbraio 2022 saranno negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle prime classi delle scuole primarie. Inoltre, in partenariato con l'Asl di Terracina-Fondi, Biblioteche Volanti approderà nel centro vaccinale dell'ospedale San Giovanni di Dio, negli studi pediatrici e nei TSMREE (ambulatori di neuropsichiatria infantile) di Fondi, Gaeta e Terracina, dove, coadiuvate da terapiste, logopediste e psicologhe, incontreranno bambini con DSA e disturbi neurolinguistici. Sul sito www.leggimisempre.it tutte le date.

S.N.

