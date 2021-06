La Biblioteca comunale Manuzio di Latina riaprirà per settembre. È stato approvato il progetto esecutivo di adeguamento alle norme antincendio della struttura: 70 giorni di lavori, da cronoprogramma. Il progetto è stato approvato contestualmente alla determina a contrarre per l'affidamento diretto, mediante previa consultazione elenco ditte sulla piattaforma gare telematiche dell'ente, con un avvio dei cantieri che, secondo l'assessore ai Lavori pubblici, Emilio Ranieri, «potrebbe avvenire già intorno a fine giugno, primi giorni di luglio».

Il valore dell'intervento è di 177mila euro e, secondo l'allegata relazione generale di progetto, comprende diverse opere, per l'adeguamento alle normative antincendio per locali con destinazione biblioteca, le più recenti delle quali sono entrate in vigore a novembre 2020. Il sistema antincendio sarà composto da impianto idrico, impianto di rilevazione fumi, impianto aerosol per l'archivio storico, al fine di evitare soluzioni impattanti sul materiale pregiato, impianto di evacuazione, verniciature per le parti metalliche presenti. Saranno sostituiti i lucernari presenti e non più a norma; si sostituiranno alcune porte interne e di accesso alla zona di ingresso per gli altri uffici comunali nella zona atrio su piazza del Popolo.

Centrale è poi il tema del soppalco su cui sono posti scaffali di libri, e nella cui parte sottostante è presente un controsoffitto in alluminio, soluzione che sarà adeguata alle norme antincendio e soggetta a verifica sismica. Sarà anche costruita una scala apposita per permettere il deflusso in caso di utilizzo come zona lettura, e non solo come deposito libri. Sempre sul soppalco, ci sarà una nuova pavimentazione in resina, al posto di un tavolato in truciolato di legno e linoleum, che sarà trattato con vernici tali da garantire la dovuta resistenza al fuoco. I tempi di riapertura sono più rapidi, rispetto ad esempio a quanto avviene per i contestuali lavori di adeguamento antincendio al teatro D'Annunzio, perché «nel caso di una biblioteca non è prevista la valutazione da parte della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli», spiega ancora Ranieri, secondo il quale «è ragionevole poter immaginare che la biblioteca riapra per settembre».

Andrea Apruzzese

