Domenica 28 Novembre 2021, 05:02

IL CASO

Ci sono 36 beni sequestrati alla criminalità organizzata in provincia di Latina rispetto ai quali nei prossimi mesi potranno essere presentate manifestazioni di interesse per la loro acquisizione. Si tratta in particolare di immobili e terreni sottoposti a confisca definitiva a conclusione di procedimenti penali che, concluso questo iter, possono essere affidati agli enti locali o altre amministrazioni dello Stato affinché vengano riutilizzati rigorosamente con finalità sociali e ad uso della collettività. Su un patrimonio che complessivamente conta in provincia 478 immobili in gestione vale a dire quelli confiscati che, per diverse ragioni - l'iter giudiziario è ancora in corso oppure sono emerse criticità che bloccano le procedure - non sono ancora stati trasferiti, per alcuni di questi la situazione sembra essersi sbloccata tanto che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata ha predisposto una conferenza di servizi ad hoc. Si tratta di un passo preliminare per definire l'iter di acquisizione di beni che sono dislocati nei territori di sei diversi comuni pontini. Il numero maggiore è concentrato su Latina con 12 beni: si tratta di un immobile a Borgo Carso con terreno il cui valore stimato è poco al di sotto di 320mila euro, appartamenti in via Mincio, corso della Repubblica, alcuni terreni agricoli sulla statale Pontina dove si trova anche una villa, poi c'è un fabbricato industriale. Sono invece 9 i beni che saranno destinati nel comune di Fondi, tutti immobili tra appartamenti in condominio e abitazioni indipendenti. Ad Aprilia ci sono 7 beni e si tratta per li più di terreni agricoli oltre ad un negozio mentre a Formia tra i tre beni figura anche una struttura ricettiva, l'ex albergo Marina di Castellone del valore di alcuni milioni. A Sperlonga i beni tre appartamenti e un'abitazione indipendente sono concentrati tutti in località Valle Corsare d'angolo. Infine a Minturno figura un terreno agricolo in località Monte d'Oro. Questi immobili e terreni possono essere acquisiti dagli enti locali, quindi anche dai Comuni ma il loro utilizzo è vincolato ad alcune attività specifiche: fini istituzionali o sociali. Per quanto riguarda il capoluogo pontino sono già stati avviati diversi progetti tra i quali quello che coinvolge un podere di via Cerreto Alto ex sede della Comunità Incontro, un podere a Santa Fecitola e un terreno agricolo a Borgo Podgora che saranno riqualificate per un utilizzo sociale a carattere agricolo attraverso il coinvolgimento di realtà associative e imprenditoriali del terzo settore. Il loro uso sarà concesso quindi per proposte finalizzate alla realizzazione di coltivazioni biologiche, forestazione, inserimento lavorativo di alcune categorie di soggetti svantaggiati tipo extracomunitari sfruttati nel lavoro in agricoltura. Il Comune di Latina ha acquisito inoltre sette immobili: tre villette appartenute al clan Ciarelli in via Andromeda e in via Plutone nel quartiere Pantanaccio, un terreno a Borgo Podgora che sarà utilizzato per scopi istituzionali e sociali, di carattere agricolo. Sono invece destinati a scopi sociali per rispondere alle esigenze dell'emergenza abitativa e l'attuazione di progetti sociali culturali due unità abitative in viale Nervi e in via Romagnoli. Ora c'è la possibilità di andare avanti è immaginare ulteriori progetti a beneficio della comunità per gli altri beni messi a disposizione dall'Agenzia nazionale.

Elena Ganelli

