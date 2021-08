Sabato 7 Agosto 2021, 05:02

I PROGETTI

Tre aree, due delle quali comprensive di immobili, acquisite al patrimonio del Comune di Latina, attualmente incolte e completamente abbandonate, diventeranno oggetto di una riqualificazione finalizzata ad un utilizzo di carattere sociale nel rispetto della vocazione agricola, attraverso il coinvolgimento di realtà associative e imprenditoriali del terzo settore. E' quanto stabilisce una delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta Coletta relativa ad un podere di Via Cerreto Alto - definito le Vergini Nuove ex sede della Comunità Incontro - , un secondo podere in Via Cieca a Santa Fecitola e un terreno agricolo a Borgo Podgora acquisito a seguito di confisca alla criminalità organizzata. Questi beni, si sottolinea, «per caratteristiche, potenzialità economiche e di utilità sociali sono idonei ad essere oggetto di importanti progettualità di valorizzazione finalizzate alla sostenibilità delle produzioni agrarie ed è interesse dell'Ente innescare processi di sviluppo che coinvolgono i diversi settori produttivi e le realtà sociali presenti sul territorio». L'idea che guida tale progetto punta tra l'altro al recupero produttivo dei terreni abbandonati da destinare alla produzione di prodotti tipici locali. Si tratta di beni costituiti da terreni incolti ed immobili abbandonati e a rischio di occupazione abusiva, il cui processo di valorizzazione consentirebbe il coinvolgimento di nuove energie imprenditoriali, anche del terzo settore, attraverso il sostegno al settore agricolo che è la vocazione di gran parte della pianura pontina. L'assegnazione delle aree e degli immobili potrà avvenire esclusivamente con procedure di evidenza pubblica e saranno valutate positivamente le proposte che prevedono coltivazioni biologiche, forestazione, inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati tipo extracomunitari sfruttati nel lavoro in agricoltura. Saranno inoltre valutate positivamente le nuove iniziative imprenditoriali così come le iniziative ad alta innovazione in base ai principi dell'economia circolare e dell'inclusione sociale.

Elena Ganelli

