La Benacquista Latina batte Nardò per 102-97, dopo un tempo supplementare, al termine di un match che entrerà nella leggenda del basket latinense, come quando negli anni 90 la Cosmos liquidò la corazzata Olbia dopo 4 supplementari; oppure quando la Cuomo (era il 2002) regolò al suo primo anno di B1 Cefalù (88-86) sempre dopo un overtime, con un tiro da 20 metri a fil di sirena di Gigi Corvo. Il match di domenica è stato un compendio del genio e della sregolatezza dei nerazzurri: hanno fatto e disfatto la partita, hanno preso il largo sul 48-35, poi si sono fatti superare (88-90) al 39' e ancora, nonostante fossero riemersi (93-90) nell'ultimo minuto dei regolamentari, si sono fatti agganciare a 29 centesimi dalla sirena da una tripla improvvidamente lasciata all'ex Poletti.

Nel prolungamento nessuno avrebbe puntato un nichelino sui pontini, con i due lunghi Fall e Bozzetto out per falli. Invece sono arrivati i canestri che non t'aspetti, dai più giovani: 3 tiri liberi del ventunenne Ambrosin, unico sopra i due metri rimasto ai pontini, e i 2 punti della fuga decisiva (98-96) di Durante (classe 2002). Dalla lunetta poi Henderson e Veronesi hanno suggellato un successo che resterà memorabile per l'intensità selvaggia e per le cifre al tiro; a memoria d'uomo a Latina non s'era mai vista una gara con i padroni di casa che chiudono col 57% nelle triple (17/30) e gli sconfitti che fanno anche meglio: 62% con 13/21.

BIS VINCENTE

Per Latina seconda vittoria in 5 giorni, dopo aver vinto solo 2 gare nei primi 8 turni. La media migliora assai: dopo sei turni la Benacquista aveva vinto solo una gara (media 17%) ora grazie a tre successi negli ultimi 4 match la media torna accettabile, al 40%: «Un risultato che dà continuità alla vittoria di martedì scorso a Forlì - esulta il coach dei nerazzurri Franco Gramenzi - anche se, dopo due quarti giocati a buonissimo livello, con Nardò abbiamo abbassato il ritmo, condizionati pure alla loro difesa. Abbiamo reagito, ma negli ultimi minuti ci siamo trovati a subire punti: l'errore più grande? Non aver fatto fallo prima di prendere il tiro da 3 allo scadere dei regolamentari. I giocatori pensavano di aver recuperato la palla e non hanno speso il fallo: un errore grave sul quale riflettere. Resta però il merito d'aver sempre creduto nella vittoria. Bravi tutti, specialmente i più giovani e complimenti agli avversari. Conoscevamo la loro precisione nel tiro pesante: l'hanno mostrata tutta soprattutto nel finale di partita».

Stefano Urgera

