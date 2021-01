© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATINA - La vittoria della Benacquista Latina (70-66) sul fanalino di coda Stella Azzurra Roma, al termine di un match dominato per oltre metà gara (48-30 per i pontini la 22') e poi quasi gettato al vento (57-57 al 37') solleva i soliti quesiti sulla continuità di questa squadra: «Alla fine abbiamo tremato - ammette il presidente Lucio Benacquista - ma non ho mai avuto dubbi sulla vittoria: i ragazzi mi avevano promesso un regalo per il mio compleanno, e sono stati di parola». Il patron del quintetto pontino ha così festeggiato i suoi 85 anni sul parquet con i giocatori: «Indubbiamente un bel traguardo - sorride il commendator Lucio - ho speso più di 50 anni nello sport, in tante discipline, gli ultimi 10 nella pallacanestro. Spero di poterne dedicare altri a questa squadra: ora abbiamo solo bisogno di fiducia per ripartire».ALTI E BASSITornando alle connotazioni tecniche del match, resta il problema degli alti e bassi, ma per il coach Franco Gramenzi non c'è un minimo comune denominatore: «Contro Scafati erano usciti i nostri lungi per falli - spiega il coach dei nerazzurri - con Chieti eravamo sopra di 24 a 5' dalla fine e c'è stato un calo di concentrazione. Contro la Stella loro hanno messo la gara sul fisico e noi abbiamo sofferto. Il dato su cui lavorare è quello delle palle perse: troppe 21 contro la Stella, come erano eccessive le 20 a Rieti: è un dato su cui stiamo lavorando da inizio anno e dobbiamo venirne a capo». Per i due veterani del team, i trentottenni Luca Bisconti e Marco Passera, è una questione d'esperienza: «A parte noi, la squadra è compista da atleti molto giovani - sottolinea Passera - i due americani sono debuttanti a questi livelli e anche gli altri hanno ampi margini di crescita. Abbiamo dimostrato di poter dare break importanti a squadre di prima fascia come Scafati e Rieti, e anche di poter subirli però da qualsiasi avversario: vedo però crescere la squadra gara dopo gara». Sulla stesso linea il pivot: «Non voglio dire cose banali, ma vincere non è mai scontato - commenta Bisconti - ci può stare che quando sei sopra di 18 punti ti rilassi e che gli avversari, che non hanno nulla da perdere, trovino energia da due o tre giocate positive. Importante è trovare alla fine la forza di reagire, e contro la Stella è successo. Certo serve più continuità, ma lavoriamo con impegno ogni giorno e possiamo solo migliorare».Stefano Urgera