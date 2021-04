13 Aprile 2021

La Benacquista Latina passa sul parquet di Cento (67-70) cogliendo una vittoria buona solo per il morale: «Vincere fa sempre bene - sottolinea il coach dei nerazzurri, Franco Gramenzi - la partita non contava per la classifica, ma tornare a casa con i due punti crea ottimismo. Loro sono già salvi e lotteranno per qualificarsi ai play-off, noi per evitare i play-out. La squadra nel complesso mi è piaciuta, anche se nei primi due quarti abbiamo faticato, ma poi ci siamo sistemati nella ripresa. Soddisfatti per il risultato, dobbiamo recuperare Fall che non ha giocato per il mal di schiena e anche altri giocatori devono ritrovare la miglior condizione. Nel complesso penso di aver meritato questa vittoria, ma dobbiamo lavorare ancora molto per arrivare al meglio al 25 aprile quando inizierà la seconda fase». Ai pontini manca ancora una gara per completare la regular-season, domenica prossima in casa con Pistoia, ma definire regolare una prima fase di stagione che tutto è stato tranne che regolare è un mero eufemismo. La gara di domenica scorsa sul parquet di Cento era addirittura il recupero della seconda gara d'andata in cartello nel novembre del 2020. Nel girone Rosso, quello dei pontini, ci sono squadre come Ferrara e Chieti che devono recuperare ancora tre partite, quasi tutte le squadre hanno alternato lunghe settimane di stop dovute a Covid o soste per le Nazionali, a mesi infernali dove sono scese sul parquet ogni tre giorni, a volte con organici decimati da pandemia e infortuni come è successo a Rieti due settimane fa a Latina. La promessa d'inizio stagione fu quella di giocare al più presto in presenza, anche ridotta del 70%, del pubblico, cosa che non è avvenuta. I presidenti attendevano ristori e iniezioni di denaro, mai pervenuti: insomma in un campionato che non è certo lo specchio della regolarità, dove tutto è stato stravolto, l'unico dogma restano le tre retrocessioni stabilite nella scorsa estate, un paradigma che tutti i club sono d'accordo a sopprimerle quest'anno, ma finora la Fip ha risposto sempre picche. Tornando alla Benacquista, i pontini attendono con trepidazione il risultato di domani nell'ultimo recupero che vedrà la Stella Azzurra Roma impegnata sul campo della Lux Chieti. Un successo teatino farebbe guadagnare alla Benacquista 2 punti nella seconda fase.

Stefano Urgera

