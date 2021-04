4 Aprile 2021

BASKET, SERIE A2

La Benacquista Latina batte come da copione una Kienergia Rieti dimezzata da Covid e infortuni, ma gli applausi (virtuali perché si gioca in assenza di pubblico) sono tutti per i reatini che, nonostante i forfait di Tommasini, Amici, Pepper, Stefanelli e De Laurentiis, scendono in campo con il giusto atteggiamento, rendendo per tre quarti di gara la vita durissima ai pontini, troppo morbidi nella prima metà. Finisce con un largo successo per 91-72 (pt 26-29, st 49-48, tt 71-61) al termine di un match appunto dai due volti, ben gestito da Rieti fino a un quarto d'ora dalla fine, poi tutto in discesa per Latina quando i rivali finiscono la benzina.

LA PARTITA

Quando nella terna arbitrale in un match che si disputa alla vigilia di Pasqua, è uscito il nome di Pecorella Pasquale di Trani, qualcuno lo ha visto come un buon auspicio, ma il via della partita è stato subito in salita. Rieti piazza una difesa a zona e infila subito due triple: 2-5 e poi 5-8. Ci pensa Fabrizio Piccone, guardia classe 1998 lanciato in quintetto da Gramenzi, a riportare a galla Latina con tre bombe in fila: 14-10 al 5'. Rieti però ha la faccia giusta, bombarda da tutti i lati e Steve Taylor è imprendibile: sua la tripla al termine del primo quarto che vale il punto numero 29 per la Kienergia, suo il canestro del massimo vantaggio ospite (26-31) in avvio di secondo quarto. Latina ha 6/8 dall'arco dei tre punti, ma Rieti fa meglio con 4/5 da e più 8/11 da due. La seconda frazione fila sulla stessa falsariga della prima: Mouaha acciuffa proprio allo scadere con un sottomano il punto che manda Latina negli spogliatoi con mezzo canestro di vantaggio. Rieti ha un Taylor da 20 punti e 10 rimbalzi, ma nella ripresa sarà neutralizzato. Nella terza frazione si decide tutto: Rieti tiene sempre un paio di possessi di vantaggio, fino a 13' dalla fine: 59-60. Da qui Fall e Raucci segnano a raffica, chiudono a chiave la difesa e nei 3' conclusivi piazzano un break di 11-1 che chiude i giochi. Nell'ultimo tempino Rieti non ne ha più, Latina si affida a Piccone e Baldasso che colpiscono da tre, Fall e Raucci spadroneggiano sotto i tabelloni mentre Trotter, poco preciso al tiro, distribuisce assist per tutti

IL TABELLINO

Benacquista Latina: Raucci 21 (8/9 da due, 1/2 da tre), Fall 17 (6/10, 0/2), Piccone 15 (5/8 da tre), Baldasso 15 (3/4, 3/6), Trotter 8 (1/1, 2/7), Mouaha 8 (1/3, 1/1), Lewis 4 (2/2, 0/1), Passera 3 (0/1, 1/1); Bagni, Hajrovic, Donati, Benetti ne. All. Gramenzi

Kienergia Rieti: Taylor 22 (7/9, 2/8), Sabatino 15 (1/7, 4/7), Sanguinetti 13 (0/2, 3/5), Piccoli 10 (3/7, 1/5), Ponziani 8 (3/4), Nonkovic 4 (2/3, 0/1), Frizzarin (0/1, 0/2). All. Rossi

Arbitri: Ferretti (Te) Pazzaglia (Pu) Pecorella (Bt) Note - Tiri liberi: Lt 10/14, Ri 10/16; da due: Lt 21/30, Ri 16/33; da tre: Lt 13/28, Ri 10/28. Rimbalzi: Lt 36 (Fall 12) Ri 25 (Taylor 11). Assist: Lt 30 (Trotter 11) Ri 11 (Piccoli 6)

Stefano Urgera

