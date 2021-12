Mercoledì 22 Dicembre 2021, 05:01

BASKET, SERIE A2

Missione compiuta per la Benacquista Latina che vincendo lunedì sera (69-74) sul parquet della Stella Azzurra Roma chiude l'ultimo mese del 2021 con un percorso netto di 4 vittorie in altrettante gare giocate, performance che proietta i pontini dal quattordicesimo e ultimo posto nel girone Rosso dell'A2 del basket maschile occupato lo scorso 7 novembre con 2 punticini racimolati in 6 gare, alla quarta piazza a quota 12, con un record che passa dal 16% di successi (1 vinta, 5 perse nelle prime sei gare) al 50% con 6 vinte e 6 perse dopo 12 turni.

Nella sfida vinta l'altro ieri contro i nerostellati capitolini, il coach Franco Gramenzi colpito da un abbassamento di voce, ha lasciato il compito di vocalist al secondo Giuseppe di Manno: «Ringrazio Peppe per come mi ha sostituito e gestito la partita - sottolinea il quasi afono Gramenzi - sono fortunato ad avere un collaboratore di così alto livello». Riguardo al quarto posto in graduatoria il tecnico dei nerazzurri frena gli entusiasmi: «Noi abbiamo fatto il massimo che potevamo - sottolinea Gramenzi - ma la classifica è fluida, perché non tutte le squadre hanno giocato 12 gare: ci sono stati parecchi rinvii». Il Covid, che lo scorso anno aveva colpito pesantemente il campionato da febbraio in poi, stavolta ha provocato spostamenti di gare già nel girone d'andata.

CLASSIFICA FLUIDA

Ecco la classifica del girone Rosso al termine del 2021. Scafati prima a quota 20 e Ravenna che insegue a 18 hanno giocato tutte le gare, così come Ferrara terza a 14. Delle cinque formazioni a quota 12 Latina, Chiusi e Forlì sono anch'esse a 12 partire disputate, mentre Cento e San Severo ne devono recuperare una. Verona (11 punti) ha pure lei un match in meno, Eurobasket (10) e Nardò (8) sono a posto, mentre in coda Chieti (6 punti) ha saltato 3 sfide, Stella Azzurra (6) e Fabriano (4) una a testa. L'unica vera mina vagante è quindi Chieti che deve recuperare 3 partite, con Cento, San Severo e Stella Azzurra. Intanto per i cestisti della Benacquista si prospetta un Natale in tranquillità: come promesso un mese fa, in caso di 4 vittorie a filotto nelle partite di fine anno il coach Gramenzi ha dato il rompete le righe per una settimana. Il gruppo si ritroverà lunedì 27 dicembre per preparare la durissima gara interna del 2 gennaio contro la capolista solitaria Scafati

Stefano Urgera

