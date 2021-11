Martedì 9 Novembre 2021, 05:01

La Benacquista Latina torna da Chieti con un pesante 86-68 sul groppone e con il morale sotto i tacchi dopo una prestazione insufficiente, in linea col campionato finora disputato. Il coach sconfitto Franco Gramenzi elogia gli avversari: «Poco da recriminare in una partita dove Chieti è stata veramente brava. Per noi una sconfitta pesante, abbiamo mollato nel minuto finale accumulando pure un pesante passivo. Complimenti a Chieti e al loro play Meluzzi: è riuscito a cambiare ritmo alla gara nell'unico momento dove loro squadra era andata sotto nel punteggio. Qualche nostro errore di troppo nel finale di seconda frazione ci ha mandato al riposo lungo sotto di 10, un gap che abbiamo provato a recuperare nella ripresa, ma non ci siamo riusciti».

Al netto dell'esegesi di una singola partita, che ancora una volta mette a nudo tutti i limiti di una squadra dove solo l'americano Henderson e il pivot Fall hanno finora dimostrato d'essere carenati per un torneo impegnativo come l'A2, resta la dura realtà: nel girone Rosso, la Benacquista ora è ultima in solitaria a quota 2 e nelle classifiche di rendimento è in coda a troppe voci statistiche. I nerazzurri, tra i 14 team del proprio girone, sono quelli col peggior attacco (361 punti segnati in 6 gare) la peggior percentuale da due (41%) quella che acciuffa meno rimbalzi (193) e la più morbida sotto i tabelloni: ben 23 stoppate subite in 6 match. La partita di Chieti ha dato chiavi di lettura precise: «Una partita dove tanti giocatori potevano fare qualcosa in più - si rammarica Gramenzi - a partire dall'inizio del match con troppe palle perse in maniera banale, perché in avvio di gara siamo ancora freschi: c'è poca attenzione. E poi, non voglio ripetermi, ma l'assenza di Dambrauskas che perdura dall'inizio del torneo si fa sentire, è il giocatore che ci manca per avere i giusti equilibri. Ciò non giustifica quelli che vanno in campo: tutti si devono assumere le proprie responsabilità». I pontini sono ultimi, ma davanti hanno 5 squadre a quota 4 (Ferrara, San Severo, Nardò, Fabriano, Stella Azzurra Roma) tutte avversarie che Latina affronterà nei prossimi 6 turni. Per risalire la china basterebbe vincere due e tre scontri diretti, a patto di trovare la giusta quadra e inserire il secondo straniero: in settimane la Benacquista deciderà se affidarsi ancora a Dambrauskas o sostituirlo.

