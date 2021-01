© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET, SERIE A2Benacquista Latina senza scampo sul parquet della Top Secret Ferrara che in virtù di un ultimo quarto d'ora di gioco cinico batte i pontini per 71-65 (pt 17-16, st 37-39, tt 52-50) conquistando la settima vittoria in nove gare. Per Latina, invece, si tratta della quinta sconfitta in otto partite giocate, anche questa con l'amaro sapore dell'occasione gettata al vento. Gli estensi erano infatti privi dei titolari Aj Pacher e Michele Ebeling, mentre i nerazzurri erano al completo. Fatali, come nelle altre occasioni, l'esagerato numero di palle perse (alcune in modo estremamente ingenuo) e l'incapacità di approfittare dei momenti di stasi dei rivali per dare il break decisivo. Peccato, perché ieri Latina ha potuto far leva su uno stratosferico Gabriele Benetti, che ha siglato la miglior prestazione della sua carriera con 29 punti, 6 rimbalzi e 31 di valutazione, ma è stato l'unico a meritare un bel voto nel team sconfitto.LA CRONACALatina parte bene, con difesa arcigna e veloci transizioni contiene la sfuriata iniziale di Ferrara (9-6) e poi sorpassa con in break di 5-0. Benetti è ispirato e rappresenta un rebus irrisolvibile per la difesa avversaria, ma non è supportato a dovere dai compagni. I nerazzurri comunque vanno al riposo lungo in vantaggio di due, nonostante alcune ingenuità che regalano due giochi da tre ai rivali al termine di primo e secondo quarto. A metà gara le palle perse sono già 9, ma Ferrara va poco meglio, con 8. In avvio di ripresa la Benacquista tocca il massimo vantaggio (40-46 al 26') ma spreca anche molto e Ferrara esce dal suo peggior momento limitando i danni. Latina ci mette del suo perdendo tre palle in fila con Lewis, Benetti e Passera, che la Top Secret trasforma in canestri facili. In avvio di ultimo quarto altre due palle perse di Lewis lanciano Ferrara in fuga: 56-50 per gli emiliani al 32', grazie a un break di 16-4. Latina perde la concentrazione, Ferrara allunga sul massimo vantaggio (67-55) quando mancano 5' alla sirena. Il solito Benetti ci mette una pezza con due tiri liberi, latina reagisce e si riporta a due possessi di distacco (69-65) a 2' dalla fine. Ferrara accusa il colpo, ma i pontini non ne azzeccano più una: due tiri di Baldasso e uno di Lewis sbagliati, ma soprattutto zero tiri del top player di serata Gabriele Benetti. Letali, nella sconfitta, le deficitari percentuali nel tiro da tre (2/4 per Benetti, 0/9 il resto del team) e soprattutto le 20 palle perse.IL TABELLINOTop Secret Ferrara: Dellosto 14 (1/1 da due, 4/6 da tre), Fantoni 16 (6/8), Panni 12 (1/4, 2/4), Hasbrouck 10 (3/7, 0/4), Vencato 7 (3/4, 0/3), Baldassarre 6 (2/5, 0/4), Zampini 4 (1/3, 0/2), Filoni 2 (1/4, 0/1), Ugolini ne, Ricci ne, Pacher ne, Petrolati ne. All. LekaBenacquista Latina: Benetti 29 (8/11, 2/4), Lewis 12 (4/10, 0/2), Passera 6 (2/4, 0/2), Gilbeck 5 (1/3), Mouaha 4 (1/3, 0/1), Baldasso 4 (2/7, 0/3), Bisconti 3 (1/1), Raucci 2 (1/1, 0/1), Piccone (0/2), Hajrovic ne. All. Gramenzi.Arbitri: Bartolomeo (Br) Giovannetti (To) Bartolini (Pu)Note - tiri liberi: Fe 17/21, Lt 19/23; da due: Fe 18/36, Lt 20/42; da tre: Fe 6/24, Lt 2/13. Rimbalzi: Fe 36 (Baldassarre 8) Lt 35 (Lewis 9). Assist: Fe 14 (Baldassarre 4) Lt 13 (Passera 5). Cinque falli: Bisconti (27').Stefano Urgera