Prove tecniche di mercato in casa della Benacquista Latina. Sciolto il nodo dell'allenatore, con la conferma per il settimo anno consecutivo di Franco Gramenzi, la società ora deve prima guardare in casa propria cercando di trattenere i giocatori che hanno fornito un robusto apporto nel campionato appena concluso e poi integrare il team con nuovi acquisti. Il tutto al netto di una formula del campionato che si spera sia più lineare di quella cervellotica partorita nell'era Covid. Per il prossimo anno, sulla carta, sarà ancora un torneo dal numero di squadre dispari (le 22 superstiti dell'attuale stagione, Cantù retrocessa dall'A1 più le 4 promosse dalla B, totale 27) ma si spera che il buonsenso trionfi con il blocco delle retrocessioni, auspicato alche da Gramenzi: «La mia speranza è che non ci siano retrocessioni in questa stagione - conferma il tecnico della Benacquista - perché ritengo che tutte le società debbano essere premiate con la permanenza nella categoria, visti gli sforzi economici con cui hanno affrontato le grandissime difficoltà di questa annata. Credo ci sia lo spazio per poter ammettere le 4 squadre promosse dalla Serie B, anche eliminando le retrocessioni dalla Serie A2: sarebbe una giusta ricompensa per i club». In attesa di lumi federali proviamo a svelare i piani dei nerazzurri.

LATINA SI

Insieme con il coach, resteranno il play Marco Passera e il pivot Abdel Fall, in virtù di accordi biennali: «Fall, dopo un buon inizio, s'è bloccato prima per problemi alla schiena, poi per l'infortunio alla mano e la sua assenza ha sicuramente condizionato la nostra ultima parte di stagione - sottolinea l'allenatore - per quanto riguarda Passera, il suo apporto è fondamentale dal punto di vista dell'esperienza e di leadership e sarà di grande aiuto per tutta la nuova squadra». Si lavora anche per trattenere Aristide Mouaha, guardia classe 2000, che intanto s'è reso elegibile per il Draft della Nba in programma il prossimo 29 luglio e soprattutto l'americano Jaren Lewis: «Due giocatori che sono arrivati a Latina e hanno lavorato con impegno - sottolinea Gramenzi - sono progrediti molto dall'inizio ella stagione». Sulla lista dei cestisti da riconfermare pure capitan Davide Raucci, prezioso jolly tecnico e uomo spogliatoio.

LATINA NO

Ancora da definire il futuro di Gabriele Benetti, ottimo giocatore, ma spesso alle prese con infortuni, mentre per gli altri l'esperienza pontina dovrebbe essere conclusa. Il pivot statunitense Brandon Gilbeck è stato tagliato a febbraio e anche il suo sostituto Obie Trotter non sarà riconfermato. Cambia aria pure il tiratore Lorenzo Baldasso perché, come riporta la newsletter per addetti ai lavori Spicchi D'Arancia, la Benacquista ha esercitato l'opzione di uscita dal contatto col giocatore. Pochissime chance pure per play per Fabrizio Piccone (Classe 1998) che perde lo status di under 21 (tre obbligatori sui 10 a referto) mentre il pivot Tarik Hajrovic (classe 2000) poco utilizzato nell'ultimo torneo, sarà probabilmente mandato a fare esperienza in serie B. Per i nuovi acquisti, presto per fare nomi.

Stefano Urgera

