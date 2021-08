Mercoledì 25 Agosto 2021, 05:00

BASKET

Finalmente si sbuffa e suda in casa Benacquista Latina, forse anche troppo perché durante le due sedute di ieri, al Palabianchini l'aria condizionata non funzionava.

Afa a parte, tutto come da programma nel primo giorno di scuola: il grosso del lavoro col preparatore atletico Marco Ranalli, più sprazzi d'attività con la palla a cura del coach Franco Gramenzi e dei vice Giuseppe Di Manno e Francesco Tricarico. Totale, 4 ore di training per dare il bentornato ai confermati Abdel Fall, Marco Passera, Emanuele Donati, Simone Tarozzi e il benvenuto ai nuovi acquisti Davide Bozzetto, Todor Radonijc, Giovanni Veronesi, Giordano Durante, Paulius Dambrauskas, Matteo Ambrosin: «Il primo giorno va sempre tutto bene - scherzano il play Passera e il pivot Fall - ne riparliamo tra un paio di giorni». Cestisti tutti in ottima forma, grazie ai programmi di lavoro che Ranalli ha loro inviato per i mesi di giugno e luglio: «Ho molta fiducia in questo gruppo - si sbilancia Gramenzi - un giusto mix tra giovani desiderosi di ben figurare e veterani, ancora affamati di vittorie». Per avere l'organico al completo, però, Latina dovrà attendere gli inizi di settembre, quando Aristide Mouaha, impegnato col Camerun in Coppa d'Africa, e l'americano Terry Henderson, alle prese con le procedure burocratiche per il visto, s'aggregheranno al gruppo.

IL PRECAMPIONATO

Nei primi 14 giorni si lavorerà su condizionamento atletico e rudimenti tattici: «Quasi sempre due sedute giornaliere - spiega Gramenzi - almeno fino a domenica prossima, alternando palestra, piscina, sala pesi e qualche escursione al mare». Dopo due settimane full immersion, ecco le amichevoli: la prima il 4 settembre a Frosinone contro i campani del Sant'Antimo, la seconda il 7, a Latina, con la Virtus Cassino, due compagini di serie B: entrambe le gare saranno disputate a porte chiuse. Il debutto in una competizione ufficiale venerdì 10 settembre, al PalaAvenali di Roma, contro l'Eurobasket, nella Supercoppa di Lega, che proseguirà il 15 settembre a Latina contro Scafati e si chiuderà il 19 sempre al Palabianchini, contro la Stella Azzurra: dopo queste tre gare, la prima del girone a 4 si qualificherà per le final-eight.

LE ALTRE

Il campionato salperà il 3 ottobre, sfida casalinga contro Verona: «La maggior parte delle squadre è già al lavoro e sta completando i roster - sottolinea Gramenzi - i valori che s'intuivano un mese fa, sono stati confermati dal mercato. Ci sono tre club favoriti: Verona, Forlì e Scafati più Ferrara e Cento con budget importanti. Le altre nove però hanno ben operato sul mercato e ci sarà un grande equilibrio: sarà quindi importante arrivare al via del torneo subito in buone condizioni».

Stefano Urgera

