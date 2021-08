Domenica 22 Agosto 2021, 05:00

BASKET

Fine delle vacanze per i cestisti della Benacquista Latina, che oggi pomeriggio si troveranno per il tradizionale raduno d'inizio stagione: tante le aspettative e le speranze dopo due campionati anomali, stravolti dal Covid-19. Sarà l'ottava stagione consecutiva in A2 per i nerazzurri, la settima con Franco Gramenzi al timone: «Veniamo da sei anni di crescita costante per il club, mentre dal punto di vista tecnico, dopo quattro stagioni culminate con i play-off nel 2019, abbiamo vissuto due tornei con risultati meno soddisfacenti - sottolinea il coach dei pontini - a causa della pandemia e dei molti infortuni. Nell'ultimo campionato la scommessa più importante, quella della salvezza, è stata comunque vinta, senza passare dai play-out: grazie all'attenzione che società e staff sanitario hanno posto in merito al Covid, non abbiamo avuto contagi all'interno del team. In questo nuovo anno, in una situazione migliore grazie ai vaccini, speriamo si possa pian piano tornare a una condizione di normalità con la riapertura al pubblico. Vogliamo guardare avanti con ottimismo, con la certezza che il futuro sarà diverso, provando a ottenere risultati migliori. Lo dobbiamo ai nostri tifosi che ci sono stati vicini anche nei momenti di difficoltà, alla città che merita un posto importante nel panorama sportivo nazionale e alla famiglia Benacquista, che non si è mai tirata indietro».

PRESEASON

Dopo il raduno odierno, i cestisti si sottoporranno domani mattina alle visite mediche e poi, nel pomeriggio, primo allenamento a porte chiuse sul parquet del Palabianchini con Gramenzi e soprattutto col preparatore atletico Marco Ranalli: «Speriamo di tornare a un normale campionato di pallacanestro - auspica il trainer, alla terza stagione nello staff della Benacquista - dove le date del calendario vengano rispettate, dove il pubblico possa tornare sugli spalti, dove la programmazione degli allenamenti possa seguire un percorso lineare. Con i giocatori che facevano parte della squadra già dallo scorso anno (Passera, Fall, Mouaha) non ho mai interrotto i rapporti, ho dato loro un programma estivo personalizzato e li sento regolarmente per verificare che il lavoro prosegua nel modo corretto. Ho preso contatto anche con gli atleti nuovi: anche con loro abbiamo approntato un programma specifico».

SCUSATE IL RITARDO

Due gli assenti giustificati al via del raduno. La guardia Aristide Mouaha, si aggregherà al gruppo ai primi di settembre, perché dal 25 agosto sarà impegnato in Ruanda con la nazionale del Camerun nella Coppa d'Africa. Lo statunitense Terry Henderson, ingaggiato l'altro ieri, ha appena concluso la Summer League della Nba a Las Vegas e arriverà in Italia appena espletate le formalità burocratiche dovute al visto e ai protocolli riguardanti la pandemia.

Stefano Urgera

