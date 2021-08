Martedì 24 Agosto 2021, 05:00

BASKET

Gruppo di famiglia in un interno, questa la sensazione al primo giorno di raduno della Benacquista Latina, che s'appresta ad affrontare l'ottava stagione consecutiva nell'A2 del basket maschile. Atmosfera informale presso la sede di via Respighi, con staff e dirigenti a fare gli onori di casa ai confermati della passata stagione (il play Passera, il pivot Fall più i giovanissimi Tarozzi e Donati) e alla folta schiera di nuovi arrivati: le guardie Durante e Dambrauskas, le ali Veronesi e Radonijc, il pivot Bozzetto. Assenti giustificati Mouaha (impegnato con la Nazionale del Camerun in Coppa d'Africa) e l'americano Terry Henderson Jr, in arrivo dagli States dopo la Summer League di Las Vegas. Il Commendator Lucio Benacquista, deus ex machina del club, ha accolto con calore gli astanti: «Diamo il bentornato ai ragazzi che hanno già fatto parte del nostro team e un caloroso benvenuto a chi indosserà la maglia nerazzurra per la prima volta. Siamo una famiglia, prima che una società, ogni anno ripeto la stessa frase, ma desidero davvero che il nostro motto sia: tutti per uno, uno per tutti. Mi auguro che voi recepiate questo senso di appartenenza e che possiate farne il vostro punto di forza anche nel gioco di squadra».

GLI OBIETTIVI

Perno del progetto il coach Franco Gramenzi, blindato alla guida tecnica del team per il settimo anno consecutivo: «Faremo di tutto per far divertire il nostro presidente e i tifosi - promette il coach - ai giocatori più giovani dico che dovranno meritare la fiducia riposta in loro; a quelli più navigati chiedo di dimostrare tutto il loro valore. Nel team c'è un cocktail d'esperienza e gioventù, importante per ottenere un buon risultato». Sulla stessa linea il giemme Mariano Bruni: «Sarà importante trovare subito la chimica giusta: una squadra affiatata affronta con maggiore semplicità ogni tipo di situazione». Il numero due della Benacquista poi analizza il prossimo torneo: «Si prospetta un'altra stagione caratterizzata dal Covid - sottolinea Bruni - sperando di ottenere almeno il 35% di presenza del pubblico all'interno dei palazzetti. Restano validi protocolli e norme da seguire come nella passata stagione: significa costi aggiuntivi, motivo in più che renderà la presenza del pubblico fondamentale. Il nostro girone? Simile allo scorso anno, con alcune squadre di alto livello come Forlì, Scafati, Verona: ci sarà da lottare. L'obiettivo primario è conquistare la permanenza nella categoria il prima possibile, ma considerato che quest'anno abbiamo alzato un po' l'asticella, la squadra che abbiamo allestito è più competitiva e faremo del nostro meglio per provare a entrare nella griglia dei play-off».

Stefano Urgera

