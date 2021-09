Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

BASKET

Da domani si farà sul serio in casa della Benacquista Latina, attesa sul parquet dell'Atlante Eurobasket Roma (ore 18) nella prima gara ufficiale della stagione, il debutto nella Supercoppa di A2.

I pontini sono inserirti nel girone Arancione che comprende, oltre ai capitolini del match d'esordio, pure la Givova Scafati e la Stella Azzurra Roma. A tal proposito la società ha comunicato sui canali ufficiali di aver messo in vendita da ieri i biglietti per i due match casalinghi della manifestazione: il secondo turno di Supercoppa si giocherà al Palabianchini alle 18.30, il 15 settembre contro Scafati, detentrice del trofeo vinto nella passata stagione; il terzo è in cartello il 19 settembre con la Stella Azzurra.

Solo la prima passerà alla fase successiva. Per accedere all'impianto servirà rispettare le norme anti Covid: la prevendita dei tagliandi è gestita dalla Vivaticket, attiva sul sito https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv oppure nei punti vendita abilitati. Prezzi: 15 euro parterre Rosso, 12 parterre Blu, 10 tribuna e curva, con il 50% di sconto per under 18 e over 65.

TEST TOSTI

Le tre partite di Coppa serviranno come il pane alla Benacquista, per oliare i meccanismi del team rinnovato al 70% rispetto alla passata stagione, in vista del campionato che salperà il prossimo 3 ottobre. Finora i pontini in precampionato hanno giocato una gara senza contare i punti il 4 settembre contro i campani del Sant'Antimo e una omologa l'altro ieri al Palabianchini contro la Virtus Cassino, due team di serie B buoni per saggiare la condizione atletica più che i meccanismi tattici. Anche la sfida con i ciociari s'è svolta a porte chiuse, ma grazie alla solerzia dei ciociari che hanno aggiornato i punteggi sul loro profilo Facebook si sa che il primo quarto è stato vinto da Cassino per 15-19, poi la Benacquista ha dominato gli altri tre: st 21-12, tt 27-15, qt 22-11. Totale 85-57 per i nerazzurri, privi di Mouaha e Henderson. La sorpresa più gradita d'inizio settimana è stata proprio l'arrivo di Terry Henderson Jr, guardia di 27 anni che dovrà iniettare punti nel motore pontino. Il cestista della North Carolina ha svolto il riscaldamento con i nuovi compagni prima del test con Cassino, guardando poi la gara senza scendere sul parquet. Henderson s'è allenato anche ieri con i suoi nuovi compagni e sarà domani a referto nel match di Supercoppa. Non ci sarà invece la guardia Aristide Mouaha, impegnato con la Nazionale del Camerun in Coppa d'Africa.

Il preparatore atletico Marco Ranalli lancia l'impegno di Coppa: «Sono soddisfatto delle risposte atletiche del gruppo, ma i prossimi test, quelli che ci mostreranno dati importanti, saranno gli impegni ufficiali di Supercoppa, dove potremo verificare maggiori dettagli a distanza di ulteriori giorni di preparazione».

E l'Eurobasket? Squadra tosta, rivelazione del campionato nella passata stagione, ha fatto molti cambiamenti nel roster e finora ha giocato un'amichevole contro Scafati, perdendo per 60-73.

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA