BASKETTutti in campo oggi per la seconda giornata di ritorno nel girone Rosso della serie A2 del basket maschile. Il match casalingo che attende nel pomeriggio la Benacquista Latina (Palabianchini ore 18, porte chiuse) contro al Tramec Cento è un punto di svolta per entrambe le contendenti. La sfida tra i due quintetti è inedita, perché gli emiliani della provincia di Ferrara sono stati ammessi a tavolino al campionato di A2 e il match previsto nel secondo turno del girone d'andata è stato rinviato al prossimo 17 gennaio, Le due formazioni arrivano sotto pressione a quello che è uno scontro diretto per emergere dalla bassa classifica: Latina finora ha racimolato 6 punti in 11 gare giocate, la Tramec ha fatto un po' meglio con 4 vittorie incassate in 10 partite. Entrambi i team hanno perso con ampi scarto nel turno domenica e sono a caccia di riscatto.QUI LATINALatina sta attraversando un momento di stallo, dovuto a un calendario che ha proposto a filotto tutte rivali apparse inarrivabili (Ferrara, Ravenna, Forlì, Scafati) sia per loro caratteristiche, ma anche per difetti di carenatura che i pontini non riescono a limare. In tutti i match giocati finora, la Benacquista non ha quasi mai avuto un apporto corale dai suoi titolari: in parole povere, è successo solo in un paio di frangenti che tutti i cestisti abbiamo giocato su livelli di sufficienza. Ora, però, il tempo del rodaggio è finito e servono i punti per abbandonare una penultima piazza dove tira aria di retrocessione: «E' il momento dei confronti diretti - conferma il coach dei nerazzurri, Franco Gramenzi - abbiamo costruito questa squadra per puntare alla salvezza, con due americani al debutto in questa lega e un gruppo con molti giovani. Paghiamo spesso con errori di inesperienza l'esito dei match. Ora però non c'è più tempo per le chiacchiere, servono i fatti e soprattutto le vittorie. Questo campionato si è confermato a due velocità: la maggior parte delle squadre lottano per i play-off, con 4 o 5 che invece devono cercare la salvezza, soprattutto nei confronti diretti. Le gare a porte chiuse? Non è una situazione ottimale, ma dobbiamo comunque essere contenti perché possiamo scendere in campo e giocare: la gente tramite i social può seguire il nostro campionato e poi, il fattore campo non è poi così stato stravolto».QUI CENTOCento è reduce da una pesante sconfitta interna (54-72) contro la capolista Forlì, che due domeniche fa ha spadroneggiato (53-70) pure a Latina: «E' un campionato anomalo - interviene il coach della Tramec, Matteo Mecacci - siamo veramente stanchi, soffriamo il calendario fitto di impegni dove è difficile recuperare le energie. È una situazione in comune con le altre squadre, ma noi abbiamo giocato sei partite in tre settimane e nessun'altra ne ha disputate così tante: sembra di essere una squadra che gioca campionato ed Eurolega, ma senza averne l'organico. Contro Latina servirà una partita solida: è sotto di noi in classifica, con solo 2 punti di distanza, vengono da quattro sconfitte consecutive e vorranno riscattarsi».Stefano Urgera