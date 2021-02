© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKETMissione impossibile questa sera al Palabianchini di Latina (ore 20.30, porte chiuse) quando il quintetto locale della Benacquista, nella quarta giornata di ritorno della serie A2 del basket maschile, riceverà la Ge.Vi. Napoli in una sfida sulla carta impari. Il team pontino allenato da Franco Gramenzi è figlio di un mercato low-cost, condizionato dalle ristrettezze imposte dalla pandemia; il club campano è tra i più quotati di tutto il campionato, non ha badato a spese anzi, con una campagna acquisti faraonica, ha assemblato una squadra che già ora potrebbe ben figurare in A1: «La gara con Napoli? Sarà veramente impegnativa - conferma la guardia dei nerazzurri, Lorenzo Baldasso - fin dall'inizio della stagione ho sempre detto che contro di loro, sulla carta, non si può nemmeno iniziare a giocare. È il classico confronto tra Davide e Golia, ne siamo consapevoli, ma sappiamo anche che nessun risultato è scritto in partenza. Noi abbiamo già dimostrato in certe partite di poter creare qualche problema anche a squadre forti, mentre Napoli può avere qualche difficoltà con team non al suo livello».RULLO COMPRESSOREE' vero, i partenopei hanno fatto qualche volta fatica con rivali di teorica caratura minore, ma alla fine hanno liquidato tutte le contendenti di bassa classifica. La Ge.Vi. Napoli attualmente ha 22 punti (due in meno della capolista Forlì) e ha perso solo contro Ferrara (terza a quota 18) Rieti (settima a 12) e con la prima della classe Unieuro Forlì. Di contro è andata a vincere il derby sul campo di Scafati, altra favorita per il salto di categoria, e nel match d'andata, ha rifilato alla Benacquista un esagerato 90-58 che rappresenta lo scarto più ampio incassato dai pontini nelle sette stagioni di militanza in A2. Con Napoli, poi, gioca l'unico cestista pontino del girone Rosso; Diego Monaldi, 27 anni di Aprilia, è il play titolare del quintetto partenopeo. Baldasso, a dispetto di questo teorica disparità di forze, ci crede: «Prendo come paragone la partita contro la capolista Forlì giocata tre settimane fa - argomenta la guardia latinense - lì siamo entrati in campo come se fossimo ingessati, subendo l'autorità dell'avversario con troppo timore reverenziale. Non essendo trascorso molto tempo da allora, ricordiamo bene come abbiamo giocato: quell'episodio può essere la molla per affrontare in modo differente questa nuova sfida contro un rivale di primissima fascia. Siamo reduci dal successo colto domenica scorsa sul campo di San Severo e dopo una vittoria si vedono in maniera diversa anche le sfide future, insomma ci si crede un po' di più: sarà determinante rimanere uniti anche nei momenti difficili, provando a giocare alla pari contro un'antagonista molto, molto forte». Dalla parte dei nerazzurri, la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere: vincere le sfide come quella odierna con Napoli sarebbe come pescare il jolly, ma una sconfitta con le big, nella lotta per non retrocedere, è quasi sempre indolore.Stefano Urgera© RIPRODUZIONE RISERVATA