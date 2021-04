17 Aprile 2021

BASKET, SERIE A2

Il match in cartello domani pomeriggio al Palabianchini di Latina (ore 18, porte chiuse) tra i padroni di casa della Benacquista e la Giorgio Tesi Group Pistoia chiude la stagione regolare più irregolare in tutta la storia dell'A2 del basket maschile. La partita è valida come recupero della sesta giornata di ritorno, in cartello il 14 febbraio: giocata allora, sarebbe stata importantissima per entrambe le contendenti. Ora conta solo per i toscani, perché i nerazzurri sono certi di partecipare al girone Blu, quello dove 4 squadre si salveranno, ma le ultime 2 scivoleranno nei play-out, mentre Pistoia è costretta a vincere per evitare rischi. Latina, attualmente, è terz'ultima nel girone Rosso a quota 16, poi ci sono Rieti a 18 e, appunto, Pistoia a 20, tutti con una gara da recuperare. In caso di doppia vittoria delle laziali (Rieti giocherà sempre domani un recupero a Cento) saranno i reatini a salvarsi salendo al nono posto, mentre Pistoia scivolerà nel gruppo Blu con Latina e San Severo.

NESSUN CALCOLO

Da Latina, però, i cali di tensione sono vietati: «Non sono abituato a far calcoli di nessun tipo - taglia corto il coach della Benacquista, Franco Gramenzi - questa squadra deve scendere sempre in campo per vincere, soprattutto per acquisire la mentalità giusta nella seconda fase, quando si farà su serio. Pistoia è un'ottima squadra, noi non vogliamo certo fare brutte figure». Latina sta monitorando la situazione di Pierre Abdel Fall, già assente nel successo di domenica scorsa a Cento per problemi alla schiena: andrà in panchina, ma si deciderà solo all'ultimo momento se schierarlo o tenerlo ancora a riposo.

SECONDA FASE

I recuperi giocati in settimana hanno definito quasi in toto la composizione del girone Blu. La vittoria di Chieti sulla Stella Azzurra Roma ha condannato i capitolini all'ultimo posto matematico che vale la discesa agli inferi nel girone denominato Nero: qui la Stella se la vedrà con Biella e Bergamo con una formula assassina. L'ultima piazzata dopo 4 gare di andata e ritorno scenderà direttamente in B, mentre prima e seconda giocheranno un play-out secco contro le ultime due del girone Blu, quello dei pontini. Nel Blu la Benacquista, grazie alla doppia vittoria con San Severo, partirà in testa portandosi in dote 6 punti dalla prima fase, poi ci saranno Rieti o Pistoia (comunque a 4 punti) e San Severo a 2. Del girone Verde si sanno già le tre contendenti: Casal Monferrato, Capo d'Orlando e Orzinuovi, ma la classifica finale sarà modellata dal recupero odierno tra Orzinuovi e Casale. In caso di successo gli orobici partiranno con 6 punti, i siciliani con 4 e i piemontesi con 2. Se Casale vincesse a Orzinuovi, invece, le tre partirebbero tutte da quota 4. La prima gara della seconda fase si giocherà il 25 aprile, la seconda il 28 e la terza il nel week-end del 1° maggio. Poi 9, 12 e 16 maggio. Le prime 4 si salveranno, quinta e sesta ai play-out contro le due superstiti del girone Nero: la formula vi sembra cervellotica e sconclusionata? Avete perfettamente ragione.

Stefano Urgera

