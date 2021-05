4 Maggio 2021

BASKET

La terza gara giocata in nove giorni è foriera di una pesantissima sconfitta per la Benacquista Latina, strapazzata (91-74) sul parquet dell'Orlandina Capo d'Orlando, che invece mantiene un ruolino di marcia intonso nel girone Blu della seconda fase, con tre vittorie incassate in altrettante gare giocate: per Latina, invece, si tratta della seconda sconfitta su tre partite.

Al termine dei match d'andata, l'Orlandina guida il gruppo Blu a quota 10, Latina segue a 8. Poi ci sono Casal Monferrato e Orzinuovi a 6, ma entrambe devono recuperare le sfide con Rieti rinviate per Covid: ieri sera s'è giocata Casale-Rieti, domani si giocherà Orzinuovi-Rieti. I sabini chiudono il girone a quota 4 in compagnia di San Severo. Qualsiasi siano i risultati dei due recuperi, Latina dovrà comunque vincere almeno un'altra gara per evitare le ultime due piazze che condannano ai play-out.

COACH FURIOSO

Nella cittadina che prende il nome del paladino di Francia reso immortale da Ludovico Ariosto nel poema l'Orlando Furioso, stavolta il più arrabbiato è il coach latinense Franco Gramenzi, che nel 2001 sulla panchina dei siciliani conquistò la promozione in A2. Il tecnico non s'aspettava una prestazione così modesta da parte dei suoi cestisti, in alcuni frangenti apparsi sconnessi tra loro, come se fosse una delle prima gare di preparazione e non la gara ufficiale numero 30 della stagione: «Devo fare grandi complimenti ai nostri avversari - esordisce il tecnico dei nerazzurri nella conferenza dopo il match - sono stati molto più attenti e concentrati di noi. La nostra è stata una prestazione opaca, ci dovevamo applicare al massimo per ben figurare in un campo come questo e invece non è successo. Forse qualcuno pensa che il campionato sia già finito, ma non è così. Ancora non siamo salvi, c'è da lottare e ci attendono tre gare molto difficili». La chiave della sconfitta, oltre nella poca brillantezza fisica dei pontini, sta nelle deficitarie percentuali al tiro. Latina ha chiuso con 14/28 dalla lunetta, uno scadente 50% che stride con le precedenti performance: 7/8 nei iberi a Casale Monferrato, addirittura 26/31 nella vittoria con Orzinuovi: «Non ci capita molte volte di avere così tanti liberi a disposizione - sottolinea amareggiato Gramenzi - se poi una volta che ne procuriamo molti ci capita di sbagliarne la metà, allora c'è poco da fare».

IL FUTURO

Ora una settimana intera di riposo per ricaricare le batterie, poi il trittico definitivo. L'8 maggio in casa con Casale, il 12 a Orzinuovi e il 16 si chiuderà ancora al Palabianchini con l'Orlandina: «Abbiamo due gare in casa su tre - chiosa Gramenzi - dobbiamo approfittare di questo piccolo vantaggio che avremo. Non dimentichiamo che dovremo giocare senza il nostro pivot Abdel Fall, infortunato: la sua assenza sotto i tabelloni ha pesato in particolar modo a Capo d'Orlando, ma noi dobbiamo comunque fare tutto il possibile per vincere queste sfide decisive, per evitare il rischio dei play-out».

Stefano Urgera

