18 Maggio 2021

BASKET

Con una rapidità fulminea la Fip, nella giornata di ieri, ha chiarito tutti i punti oscuri della stagione e, con un comunicato emanato all'ora di pranzo, quando le lancette segnavano curiosamente la cifra che accomuna i due numeri allo stesso tempo amati e odiati dagli scaramantici e appassionati di cabala (le 13.17) ha chiuso la seconda fase dell'A2 del basket maschile regalando una sperata e attesa salvezza alla Benacquista Latina. Chiave di volta, la delibera 290 del 26 marzo 2021, riguardante l'omologazione con il risultato di 0-0 di partite rinviate per Covid, che non si potessero recuperare in tempi congrui per iniziare le fasi successive. IL COMUNICATO «Le tre gare rimanenti della seconda fase del girone Blu (Casal Monferrato-San Severo della 5^ giornata; San Severo-Orzinuovi e Benacquista Latina-Orlandina della 6^ giornata) non saranno disputate - recita la nota del Giudice Sportivo - in applicazione della delibera 290/2021 della Fip, per l'impossibilità di disputare suddette gare entro il limite di mercoledì 19 maggio, termine ultimo per i recuperi». Di conseguenza, la classifica finale del girone Blu è stata stilata in base al quoziente vittorie sul numero di gare disputate, inclusive pure degli scontri diretti giocati nella prima fase. Orlandina, Casale e Orzinuovi (6 vinte, 3 perse) chiudono al primo posto nel Blu, grazie a un quoziente di 0,6667, Latina (4 vinte, 5 perse) è quarta con 0,4444, San Severo (3 vinte, 5 perse) quinta a 0,3750 mentre Rieti (2 vinte su 10) sesta a 0,2000. Latina s'accaparra così l'ultimo posto utile per la salvezza, lasciando ai rivali la roulette russa dei play-out, per evitare altri due declassamenti in serie B.

STAGIONE TRIBOLATA

La salvezza a tavolino chiude la stagione più tribolata della Benacquista Latina nei suoi 11 anni di vita. Già lo scorso anno il campionato fu interrotto a pochi turni dal termine della prima fase per l'esplosione della pandemia. Quest'anno, l'A2 è iniziata in ritardo (29 novembre 2020) con la premessa e la promessa di poter giocare in presenza di pubblico agli inizi del 2021. L'emergenza mondiale dovuta alla terza ondata del Covid-19 non ha permesso questo, ma Latina ha stretto i denti e allargato i cordoni della borsa per migliorare il quintetto. Soprattutto ha portato avanti una ferrea politica di controllo sanitario: da settembre a oggi, nessun caso di positività nel gruppo squadra, un percorso netto di nove mesi che ha consentito alla squadra d'allenarsi sempre regolarmente, a parte i tanti infortuni occorsi. Luca Bisconti (problemi muscolari) Gabriele Benetti (ginocchio) Marco Passera (affaticamento) e Abdel Fall (mano rotta) sono stati i più sfortunati, ma anche gli altri hanno dovuto combattere con piccoli problemi fisici, figli in particolar modo di una stagione che ha alternato mesi dove si giocava ogni tre giorni, ad altri di stop completo: Latina ha riposato dal 10 febbraio al 14 marzo, poi è scesa in campo 8 volte in 28 giorni. Il campionato dei pontini è finito bene, ma si spera in un dietrofront federale riguardo alle retrocessioni; Bergamo (già scesa in B) e le due che tra Rieti, Stella Azzurra, Biella e San Severo che la seguiranno non meritano il declassamento: chi retrocederà quest'anno, lo farà per mera sfortuna. Il blocco delle retrocessioni sarebbe una soluzione saggia.

Stefano Urgera

