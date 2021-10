Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

BASKET, SERIE A2

La gara in cartello domani (ore 18) sul parquet della Tramec Cento, valida per la quarta giornata dll'A2 del basket maschile, chiude una settimana frizzante in casa della Benacquista Latina. La pesante quanto meritata sconfitta casalinga incassata sette giorni fa (70-79) contro la neopromossa Chiusi è stata metabolizzata in fretta, grazie soprattutto alla presentazione ufficiale della squadra che s'è svolta mercoledì scorso presso la suggestiva terrazza dell'Hotel Fogliano di Latina.

ARIA DI NOVITÀ

Durante la conviviale sono state presentate le nuove maglie per la stagione già iniziata: la tradizionale casacca nerazzurra sarà affiancata a un'inedita e nostalgica canotta arancione in stile Cos Latina (il team dell'Oratorio Salesiano) anni 70. Poi, il neoeletto sindaco Damiano Coletta ha reso felice il presidente Lucio Benacqusita: «Ringrazio la famiglia Benacquista perché investire nello sport in tempo di pandemia è un atto eroico - ha detto il primo cittadino latinense - è arrivato il momento che questa città possa regalare e regalarsi un nuovo impianto: mi impegnerò personalmente affinché ciò si possa realizzare per il bene dello sport a Latina. I tempi sono maturi: sarà mio dovere portare avanti questo progetto». Musica per le orecchie del commendator Lucio, che da sempre anela a costruire un suo impianto: «Viviamo per il basket e per dare alla città uno spettacolo in uno sport che non è mai stato dimenticato da nessuno e che tutti ancor oggi amiamo» ha rimarcato il patron del club pontino.

DOMANI SI GIOCA

entre si pensano grandi progetti, si deve comunque affrontare la quotidianità del campionato. Cento finora ha un cammino identico alla Benacquista: una vittoria casalinga contro Verona, poi due sconfitte. I nerazzurri recuperano per il match di domani il play Paulius Dambrauskas, guarito da infortunio: «Andiamo a giocare su uno dei campi più caldi del campionato: questo rende la partita ancora più difficile - sottolinea il coach dei pontini, Franco Gramenzi - affrontiamo una delle squadre meglio attrezzate del nostro girone. Cento ha dimostrato grande forza, reagendo e vincendo domenica scorsa in casa contro Verona dopo un supplementare: la grande difficoltà sarà affrontare una rivale forte, su un campo caldo. Per quanto ci riguarda, dopo la non buona prestazione contro Chiusi, dobbiamo fare i conti con alcuni infortuni che speriamo di recuperare in tempo per la gara. Al di là di questo, dovremo essere molto più attenti e soprattutto consapevoli di quelle che sono le nostre capacità, che abbiamo già messo in campo in altre occasioni». La chiosa al capitano Marco Passera: «Abbiamo debuttato con una grande partita contro Verona, poi abbiamo incontrato Ravenna e Chiusi che si sono dimostrate più brave di noi: la nostra squadra c'è, è un gruppo solido che si rimboccherà da subito le maniche per dare il massimo»

Stefano Urgera

