20 Aprile 2021

BASKET

La Benacquista Latina chiude con una sconfitta casalinga contro la Giorgio Tesi Group Pistoia (69-77) una prima fase protrattasi quasi un mese oltre la data della naturale scadenza fissata in origine per domenica 28 marzo. Alla fine la classifica che scaturisce dai due gironi rispecchia solo in parte i valori reali delle contendenti: troppe le variabili, troppe le partite rinviate e giocate mesi dopo la data prefissata. La maggior parte delle squadre ha alternato periodi di tre o quattro settimane di stasi a mesi dove sono scese sul parquet sei, sette anche otto volte in un forsennato tour de force per recuperare tutte le sfide procrastinate. La gara giocata da una Latina rimaneggiata contro Pistoia al completo ha consentito ai toscani di salvarsi, a discapito di Rieti che perse proprio sul parquet di Latina, perché giocò senza tre titolari bloccati per Covid. I nerazzurri hanno comunque dato il massimo in ogni occasione e hanno pagato a loro volta la sosta obbligata dal 10 febbraio al 14 marzo.

IL BLU E IL NERO

Ci sarà tempo nelle prossime settimane per alimentare le polemiche sollevate dalla maggior parte dei club di A2, che chiedono il blocco delle retrocessioni, perché la sensazione è che le tre squadre che scenderanno in serie B lo faranno solo in minima parte per propri demeriti: chi retrocederà lo farà soprattutto a causa dell'imponderabilità di un torneo che doveva essere giocato con la maggior parte delle gare in presenza di pubblico e in tempi assai meno dilatati di quelli alla fine occorsi.

IL ROMPICAPO

Per farla breve: Latina giostrerà per la salvezza, in una lotta che coinvolge le 9 peggiori piazzate della prima fase: 5 del girone Verde e 4 del Rosso, quello dei pontini. L'ultima del Rosso (Stella Azzurra Roma) con le ultime due del Verde (Biella e Bergamo) daranno vita a un mini girone a 3 definito Nero dove la terza, al termine delle seconda fase (4 gare per ogni squadra, andata e ritorno, partendo tutte da zero) retrocederà direttamente, mentre prima e seconda si giocheranno i play-out con quinta e sesta del girone definito Blu, quello di Latina.

Qui la formula è differente da quello Nero: le sei squadre (decima, undicesima, dodicesima del Verde e del Rosso) si porteranno in dote i punti acquisiti negli scontri diretti della prima fase contro i team del proprio gruppo e giocheranno 6 match (andata e ritorno) solo contro le rivali dell'altro girone. Le prime 4 salve, quinta e sesta ai play-out. La Benacquista è in pole position nella graduatoria: Latina è l'unica formazione del girone Blu che partirà con 6 punti (nel Rosso: 2 vittorie con San Severo, 1 con Rieti) poi ci sono le tre del Verde (Casal Monferrato, Orzinuovi, Capo d'Orlando) tutte a quota 4, Rieti anch'essa a 4, mentre San Severo chiude a 2.

IL COACH

«Affronteremo tre avversarie di buonissimo livello - sottolinea il coach dei pontini, Franco Gramenzi - avremo un piccolo vantaggio grazie ai risultati acquisiti nella prima fase, ma ora ci attenderanno 6 partite durissime: tutti vorranno evitare la roulette russa dei play-out». Il calendario completo sarà diffuso in settimana, per ora è stata annunciata solo la prima giornata, in cartello nel prossimo week-end: Latina debutterà in trasferta a Casal Monferrato, Capo d'Orlando riceverà San Severo e Rieti andrà a Orzinuovi.

Stefano Urgera

