31 Marzo 2021

BASKET

Parte oggi la rincorsa alla salvezza della Benacquista Latina, impegnata in casa (Palabianchini ore 18, porte chiuse) contro la Kienergia Rieti in un derby che vale come recupero della nona giornata di ritorno dell'A2 del basket maschile: la partita era originariamente in cartello il 7 marzo scorso, ma fu rinviata per una positività da Covid allora riscontrata nel club sabino. Tre settimane dopo Rieti può tornare in campo, ma lo farà a ranghi rimaneggiatissimi: il play Claudio Tommasini è out per infortunio, così come l'ala Alessandro Amici, che potrebbe rientrare oggi. Non ci saranno nemmeno De Laurentiis, Stefanelli e Pepper, ancora alle prese con i protocolli sanitari. Insomma, l'ennesima partita falsata in un campionato sempre meno credibile che, nonostante siano state giocate i 26 turni di regular season, deve recuperare ancora 31 gare: 12 nel girone Verde, 19 nel Rosso, quello di Latina e Rieti. Il via della seconda fase, programmato per l'11 aprile, è stato procrastinato di due settimane per consentire di smaltire la moltitudine di incontri saltati.

RECUPERI INFINITI

Intanto oggi si va in campo e per Latina sarà il primo di quattro incontri fondamentali nel cammino verso la salvezza. I pontini sono attualmente terz'ultimi a quota 12, preceduti proprio d a Rieti a 14. Poi, sabato prossimo, vigilia di Pasqua, la Benacquista riceverà Pistoia (ottava con 18 punti) il 7 aprile farà visita a Chieti (nona a 16) e chiuderà l'11 aprile a Cento, nel terzetto delle quinte a quota 20. Inutile far tabelle: ogni squadra deve recuperare talmente tante gare (Rieti 4, Chieti addirittura 6) che può ancora accadere di tutto. Nel girone Rosso solo Forlì, Napoli, Scafati ed Eurobasket Roma sono certe dei play-off. Latina, vincendo sempre, potrebbe entrare anche lei nella zona nobile, ma in caso contrario rischierebbe addirittura l'ultimo posto nelle prima fase, una sorta di condanna anticipata.

IL DERBY DI TROTTER

La sfida con Rieti è di quelle che contano tantissimo, sia per il campanile (annacquato però dall'assenza delle tifoserie) ma soprattutto perché conterà solo la vittoria: «Con Rieti ci attenderà una gara dura - conferma la guardia Obie Trotter, 37 anni, inserito nel gruppo da un paio di settimane, un innesto che ha cambiato in positivo l'assetto tattico e agonistico dei nerazzurri - noi e loro siamo nella stessa situazione, la posta in gioco è alta: dobbiamo seguire il nostro piano partita e difendere ai massimi livelli. Mi dicono i compagni che questa sfida è un derby, quindi molto sentita. Nella mia carriera ho giocato tanti match intensi tra squadre antagoniste della stessa città o distretto. Questo genere di sfide sono totalmente differenti rispetto a quelle contro le avversarie che s'affrontano durante la stagione: alla fine puoi vantarti se riesci a vincere la partita, oltre che per il risultato acquisito, anche per aver conquistato una sorta di supremazia territoriale. Ci prepareremo alla sfida con Rieti con particolare attenzione, perché a questo punto della stagione le partite sono tutte importanti, ma un derby lascia emozioni indelebili. Ricordo quando una dozzina di anni fa giocavo a Giessen, nella massima serie in Germania: in nostro rivali più acerrimi erano gli Skyliners di Francoforte. Ricordo il mio amico e compagno Hanig Rouven che ci fece vincere la gara segnando una tripla all'ultimo secondo a Francoforte: un momento che ricorderò per sempre».

Stefano Urgera

