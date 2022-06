Venerdì 17 Giugno 2022, 09:07

Franco Gramenzi forever: la famiglia Benacquista ufficializza il prolungamento del contratto con il tecnico di Teramo che, dopo sette stagioni di A2 trascorse sulla panchina della Latina Basket, aggiungerà i due prossimi campionati, siglando un record unico nel capoluogo pontino e raro nel basket nazionale contrassegnato dalla prima lettera dell'alfabeto.

Nessuno mai dagli albori della pallacanestro locale (anno di grazia 1936) aveva allenato un team di Latina per 8 anni consecutivi; nessuno mai in Italia nel nuovo millennio ha superato un lustro su una panchina di A1 o A2. Per trovare tecnici di cotanta fedeltà, si deve tornare al secolo scorso con Cesare Rubini che allenò l'Olimpia Milano ininterrottamente dal 1957 al 1973, Dan Peterson guidò sempre Milano dal 1978 al 1987 e Tonino Zorzi la Reyer Venezia dal 1971 al 1979: roba d'altri tempi, quando questo sport si chiamava ancora pallacanestro e non era preso dal delirio di stampo calcistico di voler cambiare tutto e tutti ogni due o tre stagioni.

LA FAMIGLIA ANZITUTTO

Il commendator Lucio Benacquista, presidente del club, motiva così la scelta dello staff dirigenziale: «In questo team, si guarda prima al lato umano - sottolinea il patron - la società è composta da me, da mio genero Mariano Bruni, dai miei figli Sabrina e Massimiliano e poi ci sono Sergio Tricarico (diesse) e Donatella Schirra (addetto stampa) in pratica parenti acquisiti. Franco ha dimostrato di essere uno di noi, non solo per le sue grandi doti tecniche: soprattutto per il suo spessore morale. Già nel 2010, quando iniziammo la nostra avventura nel basket rilevando la società in DnA, volevamo lui. Ci siamo accordati qualche anno dopo, ma ora non ce lo facciamo più scappare».

E Gramenzi? «Mi hanno chiesto di restare e davanti a persone così perbene e motivate non posso che accettare - sorride il coach - c'è da sempre un rapporto schietto e leale con tutta la famiglia Benacquista, andremo avanti per almeno altri due campionati con un progetto tecnico legato alla riforma che stravolgerà il campionato di A2, riducendo in due anni le squadre da 28 a 20».

DUE ANNI DI FUOCO

Non solo onori per il riconfermato coach, saranno soprattutto oneri: «Ben vengano le riforme - sottolinea il giemme Mariano Bruni - ci attendono però due stagioni impegnative, con sei retrocessioni per volta. La Fip vuole creare un'A2 solida, con squadre rappresentative di grandi piazze, ma soprattutto con club affidabili. Noi questa solidità e serietà l'abbiamo dimostrata nei 12 anni di attività, ora vogliamo costruire una squadra in grado non solo di raggiungere risultati minimi: Vogliamo tornate a competere per essere tra le pretendenti ai play-off, come succedeva prima della pandemia».

Il Piano Marshall della Benacquista è semplice e ambizioso: «Abbiamo già sistemato alcuni ruoli chiave allungando il contratti di Fall, Durante e l'ingaggio di Moretti - sottolinea Bruni - ora cerchiamo cestisti che sposino il progetto, accettando accordi almeno biennali. Muoversi sul mercato al giorno d'oggi è tutt'altro che facile, perché ogni anno i giocatori migliori tendono a cercare squadre di prima fascia. Noi vogliamo diventare una di queste: la solidità economica c'è, ci serve soprattutto un apporto del pubblico più continuo, e anche su questo stiamo lavorando».