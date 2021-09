Giovedì 23 Settembre 2021, 05:02

La settimana di sfide in Supercoppa, chiusa con due vittorie contro le rivali romane (Eurobasket e Stella Azzurra) e la sconfitta con Scafati che ha compromesso la qualificazione alla fase successiva, le Final Eight, fornisce una fotografia più chiara della Benacquista Latina, che tra 10 giorni inizierà la sua ottava stagione consecutiva nell'A2 del basket maschile: match casalingo contro Verona.

LAVORI IN CORSO

Il coach Franco Gramenzi è apparso moderatamente soddisfatto al termine di questi tre impegni ufficiali: «Un solo rammarico: non aver mai giocato con la squadra al completo - puntualizzza il tecnico, al settimo anno sulla panchina dei nerazzurri - nella sfida vinta con l'Eurobasket mancavano Mouaha e Veronesi, poi s'è fatto male Dambrauskas; infine Passera ha saltato il match con la Stella Azzurra. Per una squadra largamente rinnovata come la nostra sarebbe stato importante giocare qualche partita col gruppo al completo, ma non è successo». Nelle tre sfide, a rotazione, sono emersi comunque dati confortanti da tutti i cestisti a disposizione del tecnico: «Normale che il gruppo non abbia ancora la continuità e la tenuta sui 40 minuti di gioco - commenta Gramenzi - la coppia di lunghi formata da Fall e Bozzetto ha dimostrato di essere ben assortita e solida. I tre under 21 hanno (Mouaha, Ambrosin e Durante) hanno i numeri e le capacità per giocare a questi livelli, ma devono lavorare ancora tanto per limitare al massimo gli errori. Quando affronti qualsiasi rivale in un match di campionato, nessuno regala e perdona nulla. Mi piace lo spirito di tutto il gruppo e la voglia che hanno i ragazzi di giocare e progredire insieme, ma serve fare più di un passo avanti per arrivare a livelli accettabili».

OTTO DI COPPA

Per la cronaca, le otto qualificate alla fase finale di Supercoppa sono Scafati, Chiusi, Cento e San Severo del girone Rosso (quello della Benacquista) poi Treviglio, Casal Monferrato, Udine e Pistoia nel Verde: «In questa fase di precampionato è importante soprattutto raggiungere una condizione ottimale a livello fisico - sottolinea il preparatore della Benacquista, Marco Ranalli - la squadra sta lavorando bene e siamo soddisfatti».

NEW ENTRY

Intanto, a sorpresa, il club pontino annuncia l'ingaggio di Gabriele Spizzichini, play-guardia classe 1992, alto 1.96. Un innesto effettuato fuori dai canoni di programmazione per irrobustire il roster, soprattutto dopo l'infortunio al piede che terrà il regista titolare Paulius Dambrauskas lontano dai parquet per almeno altre due o tre settimane. La Benacquista non specifica se Spizzichini resterà per tutta la stagione, oppure solo fino al termine dell'andata. L'importante era tamponare l'emergenza con l'iinesto di un cestista esperto e forte: Spizzichini è nato a Roma 29 anni fa, ha altri cinque fratelli tutti giocatori di buon livello. Lui è cresciuto nelle giovanili delle Virtus Roma, giocando in A2 con Virtus Bologna (nel 2017 conquistò con la maglia dei felsinei la promozione in A1), Scafati, Tortona e Trapani.

Stefano Urgera

