Nulla da fare per la Benacquista Latina, sconfitta a domicilio dalla Givova Scafati nella seconda giornata della Supercoppa dell'A2 del basket maschile. Il match finisce con il successo dei cilentani per 67-82 (pt 11-21, st 29-37, tt 49-61) un gap di 15 punti che rispecchia in pieno la differenza tra le due squadre vista in campo. Scafati ha 10 senior, è costruita per il salto di categoria, mentre Latina ha dovuto pure fare a meno all'ultimo minuto del lituano Paulius Dambrauskas, infortunatosi nell'allenamento di martedì. Per battere una rivale di siffatta caratura serviva una partita perfetta, ma così non è stato: 13/29 nel tiro da due, 6/22 da tre e soprattutto 23/32 nei liberi a cronometro fermo e 19 palle perse fanno capire che in casa dei pontini c'è ancora molto da lavorare. Positivi invece i 34 rimbalzi, la difesa nelle due frazioni centrali e il rientro di Mouaha, che pur con 4 palle perse e 5/10 nei liberi, ha rappresentato una iniezione d'energia nel gruppo nerazzurro. Bene anche la coppia di lunghi Fall-Bozzetto (un tandem da 16 punti e 15 rimbalzi); gli altri? a corrente alternata

LA PARTITA

Latina parte bene, con 6 punti in fila di Abdel Fall, ma Scafati fa meglio insaccando 4 triple su altrettanti tentativi che scavano il solco, subito decisivo: 6-12 al 5'. Da si assisterà a un vano inseguimento ad avversari più forti e organizzati. Latina va al primo riposo sotto di 10, tenendo lo stesso margine nella seconda frazione: al riposo lungo i pontini hanno 2/12 da tre e 9 palle perse, con il solo Fall che ha 15 di valutazione sui 32 di tutta la squadra.

Latina però inizia alla grande la ripresa: 5 punti di Mouaha (schiacciata più tripla) e due bombe di Bozzetto portano i pontini a un canestro di distacco (40-42 al 3') poi sul 42-44 una tripla di Veronesi entra e esce in modo beffardo. Scongiurato il sorpasso, Scafati riprende a macinare il suo gioco fatto di difesa fisica e utilizzo parossistico del tiro pesante (40 triple tentate contro 25 da due per Scafati) tornando avanti 45-55.

Mancano ancora una dozzina di minuti, ma i giochi sono fatti. I campani toccano il massimo vantaggio (57-80) a 3' dalla fine, la Benacquista però non molla e rosicchia una decina di punti nel rush finale.

IL TABELLINO

Benacquista Latina: Passera 4 (0/2 da due, 0/2 da tre), Durante 2 (0/2 da tre) Radonjic 7 (1/3, 0/2), Donai ne, Mouaha 12 (2/4, 1/3) Bozzetto 8 (0/1, 2/3) Veronesi 5 (0/4, 1/4) Bagni ne, Henderson 16 (4/8, 2/5) Matteo Ambrosin 5 (1/2) fall 8 (4/5, 0/2).

All. Gramenzi

Givova Scafati: Daniel 8 (2/5, 1/1) Parravicini 2 /1/1, 0/2) De Laurentiis 4 (1/1) Lorenzo Ambrosin 10 (2/2, 2/4) Clarke 10 (0/2, 3/9) Raucci 7 (1/2, 1/3) Monaldi 16 (2/3, 3/9) Cucci 3 (1/2, 0/2) Ikangi 11 (1/2, 3/4).

All. Rossi

Arbitri: Valleriani (Fr) Ciaglia (Ce) Longobucco (Rm)

Note -Tiri liberi: Lt 23/32, Sc 12/13; da due: Lt 13/29, Sc 14/25; da tre: Lt 6/22, Sc 14/40. Rimbalzi: Lt 35 (Fall 9) Scv 40 (Raucci 9). Assist: Lt 10 (Veronesi 3) Sc 15 (Clarke 4). Spettatori 150 circa.

Stefano Urgera

