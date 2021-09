Sabato 4 Settembre 2021, 05:02

Primo test agonistico per la Benacquista Latina, in campo oggi dopo due settimane di preparazione suddivise tra Palabianchini, piscina, palestra, mare e campo da calcio. La partita è col Sant'Antimo, buona formazione di serie B, si giocherà a Frosinone alle 18, ma si tratterà di un match senza punteggio, a purte chiuse, poco più di un allenamento. I pontini saranno privi di Mouaha, di ritorno dalla Coppa d'Africa dove ha giocato con la nazionale del Camerun e dell'americano Henderson. L'A2 del basket maschile inizierà tra un mese: 3 ottobre, match casalingo contro Verona.

DOMANDE E RISPOSTE

L'attesa dei tanti appassionati latinensi di basket non gravitano però sulle amichevoli di oggi o del 7 settembre con Cassino: i tifosi, che hanno visto in azione l'ultima volta i propri beniamini il 23 febbraio 2020 (sconfitta casalinga con Tortona 70-88) scalpitano per conoscere le modalità logistiche della prossima stagione, ma in casa dei nerazzurri tutto tace: alle tante domande in sospeso per ora si può rispondere con frasi di canzoni. Si potrà assistere alle sfide casalinghe di Supercoppa del 15 e 19 settembre contro Scafati e Stella Azzura? Mistero, Enrico Ruggeri anno 1993. Quando inizierà la campagna abbonamenti e quanti saranno i posti disponibili al Palabianchini? Risposta non c'è..., Bob Dylan 1961. Quando arriverà Henderson dagli States? E' partito il 18 settembre e a Huston c'è un sacco di gente.. Dik Dik, 1974.

LA REALTÀ

Scherzi a parte, per quanto riguarda Henderson, è alle prese con la burocrazia: appena ottenuto il visto, partirà per l'Italia. Per gli abbonamenti si dovrà attendere il via libera dalla Fip, perché per ora si è stabilita un'apertura al 35% degli impianti, che in soldoni a Latina fanno circa 800 posti. Nessun club in Italia finora ha lanciato campagne tesseramenti. Per la Supercoppa, infine, sarebbe il caso di stabilire subito le modalità di ingresso al Palabianchini, evitando partite a porte chiuse, perché giocare un paio di sfide vere in pre-season sarebbe un gran bello spot e un regalo ai tifosi, per lanciare un campionato vero e proprio.

Stefano Urgera

