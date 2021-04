29 Aprile 2021

BASKET

La vittoria della Benacquista Latina sull'Agribertocchi Orzinuovi (92-86: pt 21-27, st 36-45, tt 63-66) finisce con le note di We are the champions dei Queen ma la canzone più idonea sarebbe Oh mamma, mi ci vuol la fidanzata di Natalino Otto.

Perché? Il gran mattatore del match è stato Gabriele Benetti, che ha sciorinato la miglior prestazione stagionale in maglia Benacquista proprio sotto gli occhi di Alice Sabatini, Miss Italia 2015, ex giocatrice di basket e sua compagna di vita dal 2017. Gabriele insacca 20 punti, 23 di valutazione, ma soprattutto le triple e i tiri liberi che chiudono il match.

LA PARTITA

Classica partita dai due volti. Latina entra timidamente in gioco subendo la vigoria fisica dei rivali. Orzinuovi è al debutto nella seconda fase, dove ci si gioca la salvezza, è reduce da 7 sconfitte in fila e cerca riscatto. Latina tiene botta per 8' (18-18) poi incassa un break di 3-14 che lancia i lombardi sul 21-32 al 12'. Latina sbaglia anche le conclusioni più facili, Orzinuovi tocca il massimo vantaggio (33-45) prima del riposo lungo. All'intervallo la Benacqusita ha 10/25 da due, almeno 5 rigori sbagliati da sotto misura: Piccone, Passera e Baldasso hanno zero di punti in tre, Trotter 1/6 in azione. Nella ripresa però è come se i pontini girassero un interruttore. La difesa ora morde, l'attacco punge: al 28' Passera trova la parità (55-55) Orzinuovi infila due triple che danno ossigeno (55-61 al 29') ma Latina è sul pezzo. Trotter e Benetti bombardano da tre, passera scorrazza nell'area pitturata: suo il gioco da tre del sorpasso (72-69). Mancano 7', una vita: l'Agribertocchi sigla l'ultimo vantaggio (75-77) al 25', poi però perde per falli Miles e Hollis. Latina non sbaglia più, Benetti colpisce a ripetizione firmando dalla lunetta il massimo vantaggio (88-80) nerazzurro. Manca 1', è fatta: parziale nei secondi 20', 56-41 per i pontini.

IL TABELLINO

Benacquista Latina: Benetti 20 (2/7 da due, 3/3 da tre), Trotter 16 (2/8, 3/6), Raucci 15 (3/4, 1/2), Mouaha 14 (3/6, 1/2), Lewis 9 (3/9, 1/1), Passera 9 (3/5), Baldasso 7 (1/2, 1/3), Hajrovic 2 (1/2), Piccone (0/2); Bagni e Donati ne. All. Gramenzi.

Agribertocchi Orzinuovi: Hollis 25 (8/11, 2/3), Miles 16 (3/8, 3/7), Spanghero 15 (1/4, 4/9), Mastellari 11 (1/4, 3/12), Rupil 9 (2/6 da tre), Galmarini 6 (3/3, 0/1), Zilli 4 (2/3). All. Corbani. Arbitri: Tirozzi (Bo) Valleriani (Fr) Tallon (Bo) Note - tiri liberi: Lt 26/31, Or 8/10; da due: Lt 18/45, Or 18/33; da tre: Lt 10/17, Or 14/39. Rimbalzi: Lt 37 (Lewis 11) Or 39 (Hollis, galmarini 9). Assist: Lt 14 (Trotter 3) Or 14 (Zilli 4). Cinque falli: Miles (35') Hollis (38') e Galmarini (40').

Stefano Urgera

