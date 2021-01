© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKETL'ultimo turno dei rispettivi campionati è foriero di stati d'animo agli antipodi per Benacquista Latina e Meta Formia, due squadre costruite con budget ridotti, con l'obbiettivo comune di mantenere il titolo di A2 per il club latinense e di serie B per i formiani. Finora, però, il cammino dei due team è ben diverso. Nel girone Rosso dell'A2, dopo 11 gare giocate, Latina ha racimolato 3 vittorie, è reduce da 4 sconfitte consecutive, tutte contro avversari di caratura superiore e ora dovrà affrontare 8 gare in meno di un mese, dove sarà un obbligo incassate almeno 8 punti per abbandonare un penultimo posto sempre più insidioso.Per Formia, dopo un avvio da incubo (3 sconfitte a filotto) il trend s'è capovolto e sono arrivate 4 successi nelle ultime 5 sfide, con un inatteso secondo posto nel girone D1 della serie B, pur in condominio con le quotate quali Luiss Roma, Salerno e Cassino.QUI LATINANella sconfitta incassata sul parquet della corazzata Scafati (84-71) il coach dei nerazzurri trova spunti positivi: «Abbiamo fatto una discreta partita - commenta il tecnico pontino, Franco Gramenzi - siamo stati ingenui alla fine del secondo quarto con due palle perse che hanno dato il +7 a Scafati (39-32) e poi in avvio di ripresa abbiamo fatto fatica a ritrovare il giusto ritmo. La squadra non ha mai mollato, abbiamo avuto il giusto atteggiamento contro una rivale di ottimo livello. Siamo andati Bene al rimbalzo in attacco, possiamo migliorare in alcune situazioni dove facciamo ancora fatica, anche a causa dell'inesperienza di alcuni giocatori».LA CLASSIFICALatina è penultima a quota 6 in compagnia di San Severo e dietro c'è solo la Stella azzurra Roma, con 2 punti incassati in 11 gare: «Noi siamo partiti sapendo di affrontare un campionato duro con l'obbiettivo di rimanere in A2 - puntualizza Gramenzi - lotteremo per questo sapendo che è difficilissimo. Al nostro livello ci sono 4 o 5 squadre, tutte in lizza per non scendere in serie B. Mentalmente siamo preparati: venivamo da una brutta partita con Forlì, mentre l'atteggiamento con Scafati mi fa ben sperare. Affronteremo ora tutti scontri diretti: qui ogni sfida sarà importante».QUI FORMIAIn casa della Meta Formia c'è grande euforia per i risultati finora ottenuti. La vittoria dopo un supplementare (83-81) contro la Scandone Avellino, club che solo due anni fa militava in A1, è una iniezione di fiducia, per un gruppo che, a parte il trentottenne Laguzzi e dopo il forfait di Longobardi per motivi di lavoro, è assemblato con tutti under 21.«Sono felicissimo, abbiamo stretto i denti e abbiamo vinto - esulta Lorenzo Scmpone, play nato nel 1999 a Gaeta - la nostra forza è la coesione del gruppo: siamo giovani e aiutandoci l'un l'altro possiamo prenderci grande soddisfazioni». Ancor più giovane Nicolò Ianuale, ala diciannovenne alla prima stagione col team di Formia: «Ci siamo caricati tutta la settimana in vista della sfida con Avellino - sottolinea il cestista - a metà gara, sotto di 10 punti (37-47) ci siamo guardati in faccia e abbiamo reagito. Siamo 11 ragazzi, ognuno può dire la sua: la nostra imprevedibilità finora è stata un punto di forza. L'obbiettivo resta la salvezza, ma nessuno ci vieta di sognare: le prossime gare ci faranno capire meglio il nostro reale valore».Stefano Urgera