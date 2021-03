25 Marzo 2021

BASKET, SERIE A2

La sconfitta casalinga incassata ieri dalla Benacquista Latina nel recupero contro l'Eurobasket Roma è la conferma del vecchio aforisma che recita: una rondine non fa primavera. Il quintetto capitolino dimostra sul campo di meritare il quarto posto che occupa in classifica vincendo con un netto 69-78 (pt 12-21, st 30-40, tt 51-57) al termine di un match condotto nel punteggio fin dalla prima azione. La Latina spumeggiante protagonista delle due vittorie primaverili contro Ferrara e Ravenna, invece, lascia il posto nuovamente, almeno per i primi 19' di gara, alla versione impacciata e farraginosa che nel periodo invernale aveva vinto solo 4 partite su 16.

LA PARTITA

Latina ha il solito approccio diesel alla gara, ma stavolta al contrario delle due precedenti manca la reazione immediata: per 19' i pontini saranno in totale balìa dei rivali. L'Eurobaslet parte a razzo, allunga fino al 4-11 e Gramenzi è costretto a chiamare subito time out. Il trend non cambia, Latina non riesce ad attaccare la difesa capitolina e in più non argina l'offensiva avversaria. L'evanescenza dei padroni di casa perdura fino al 19', quando Roma con un gioco da tre di Olasewere sigla il massimo vantaggio sul 23-40. Latina fin lì ha 11 palle perse, 9/31 in azione, Trotter e Lewis con 2 punti a testa e -1 di valutazione. Nell'ultimo minuto scatta la molla: a cavallo di secondo e terzo quarto i nerazzurri piazzano un break di 11-0 e si portano sul 34-40 quando mancano ancora 18' alla fine. L'aggancio però non riuscirà mai. A 5' dalla fine l'ultima fiammata: la Benacquista si porta dal 55-65 al 61-65 con due triple di Obie Trotter, che poi però sforza (e sbaglia) altri due tiri, uscendo definitivamente dalla gara per un quinto fallo ingenuo. Latina è sotto di 3 (67-70) a 2 dalla sirena ma, nella bagarre finale caratterizzata dal fallo sistematico Roma tiene botta, nonostante l'uscita per infortunio del suo top player Roberto Gallinat.

IL TABELLINO

Benacquista Latina: Fall 17 (7/14), Baldasso 12 (3/4, 2/5), Lewis 11 (4/8, 1/1), Trotter 10 (2/7, 2/5), Raucci 9 (3/3, 1/3), Mouaha 6 (3/5, 0/3), Piccone 4 (1/4, 0/4), Passera (0/1, 0/2), Hajrovic; Bagni, Donati e Benetti ne. All. Gramenzi

Eurobasket Roma: Gallinat 19 (5/10, 2/6), Olasewere 17 (7/10, 0/1), Romeo 12 (3/5, 1/3), Cicchetti 9 (3/5), Magro 8 (4/6), Fanti 6 (3/4, 0/3), Viglianisi 5 (1/2 da tre), Cepic 2 (1/1), Staffieri (0/1, 0/2), Antonaci ne. All. Pilot

Arbitri: Gonella (Ge) Valeriani (Fr) Tarascio (Sr) Note - Tiri liberi: Lt 5/7, Rm 14/21; da due: Lt 23/46, Rm 26/42; da tre: Lt 6/27, Rm 4/17. Rimbalzi: Lt 33 (Fall 12) Roma 37 (Fanti 8). Assist: Lt 14 (Mouaha 4) Rm 10 (Fanti 3). Cinque falli: Trotter (38') Olasewere (40')

Stefano Urgera

