25 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







BASKET, SERIE A2

Cioccolato amaro per la Benacquista Latina sia per il 70-69 (pt 20-19, st 38-37, tt 50-55) incassata sul parquet della Novipiù Casal Monferrato, ma soprattutto perché i pontini perdono probabilmente fino al termine della stagione il pivot Abdel Fall, non impiegato ieri perché dopo il dolore alla mano al termine dell'allenamento di giovedì, il cestista nerazzurro si è sottoposto a radiografia a Casale ieri ed è stato ingessato. Latina paga l'assenza del suo totem sotto le plance, ma anche un paio di errori al tiro nei secondi conclusivi e la discontinuità di qualche titolarissimo.

LA PARTITA

Latina parte contratta con Benetti e Baldasso che non trovano mail la via del canestro: Casale scappa sul 16-8, ma i pontini con un break di 13-0 ribaltano tutto sul 16-19. Nella seconda frazione il testa a testa continua e la Benacquista va il riposo lungo nonostante uno 0/4 in azione con -5 di valutazione e -11 di plus/minus di Baldasso e 1/5 in azione e 1 di valutazione per Benetti. Nella terza frazione prima la Novipiù cerca di nuovo la fuga (44-37 al 22') poi latina si mangia tutto il gap, andando all'ultimo riposo sul massimo vantaggio (50-55). Nell'ultimo quarto è testa a testa esasperato, con nessuna squadra che prende il sopravvento sull'altra: Baldasso finalmente trova la via del canestro e una sua tripla regala lì'ultimo vantaggio ai pontini: 62-65 a 5' dalla fine. Da qui in poi si segna col contagocce, Casale si trova avanti 70-69 a 2' dalla fine, ma non si segnerà più. Latina si mangia le mani perché a 12 dal termine Benetti si fa stoppare in contropiede e Trotter, sull'ultimo possesso, tira a 2 dal termine: giusta scelta ma il tiro fa dentro e fuori e la beffa è servita. Latina comunque a testa altissima, con le note positive del recupero di Marco Passera (super assistman con 8 passaggi smarcanti) e il solito Lewis dominante. da lavorare invece su Trotter, Benetti e Baldasso: troppo discontinui nell'arco della stessa gara

IL TABELLINO

Novipiù Casal Monferrato: Redivo 24 (6/9 da due, 3/12 da tre), Fabio Valentini 17 (0/2, 5/7), Thompson 12 (3/6, 2/4), Donzelli 5 (1/4, 1/2), Martinoni 4 (2/4), Casini 4 (1/1), Tomasini 2 (1/2, 0/2), Luca Valentini 2 (0/2 d a tre); Sirchia, Camara, Lomele e Giombini ne. All. Andrea Valentini

Benacquista Latina: Lewis 14 (5/11, 1/1), Raucci 14 (7/11, 0/1), Baldasso 10 (2/4, 2/4), Mouaha 9 (4/7), Benetti 8 (2/4, 1/5), Trotter 7 (1/7, 1/1), Passera 5 (0/3, 1/2), Piccone 2 (1/1, 0/1), Hajrovic ne.

All. Gramenzi

Arbitri: Caforio (Br) De Biase (Ud) Bonotto (Ra)

Note - Tiri liberi: Cm 9/12, Lt 7/8; da due: Cm 14/28, Lt 22/48, da tre: Cm 11/29, Lt 6/15 - Rimbalzi: Cm 32 (Martinoni 11) Lt 36 (Benetti 8). Assist: Cm 17 (Redivo 6) Lt 13 (Passera 8)

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA