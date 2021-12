Sabato 11 Dicembre 2021, 05:01

BASKET, SERIE A2

Partita spartiacque per la Benacquista Latina impegnata domani (Palabianchini, ore 18) nella sfida contro la Ristopro Fabriano, solitaria fanalino di coda nel girone Rosso dell'A2 del basket maschile con 4 punti incassati nelle 10 gare finora giocate, esattamente la metà dei pontini, che però solo cinque turni fa erano a quota 2, dietro anche ai marchigiani. Un rush fatto di 3 vittorie nelle ultime 4 gare però ha lanciato Latina verso lidi più tranquilli (attualmente i pontini sono a 2 punti dalla zona play-off) ma quello contro Fabriano è uno di quei match da vincere a tutti i costi, perché un successo rappresenterebbe già ora, anche se mancano ancora 18 gare al termine della prima fase, una bella polizza per scampare l'ultima piazza del girone, l'unica che condanna alla retrocessione diretta.

SU E GIÙ

Fabriano non vince da 5 turni, si presenterà al Palabianchini senza l'americano Davis, squalificato per 5 turni e tagliato dalla società in più priva dell'infortunato Santiangeli. Latina farà leva sull'entusiasmo di un gruppo che ha trovato finalmente la quadra. La faccia del cambio di marcia è quella di Giovanni Veronesi: dopo aver stentato in avvio è esploso nelle sfide vinte con Forlì e Nardò. Un esempio? Nelle prime 8 gare Veronesi mise a segno solo 4 tiri da tre sui 29 tentati (media 13,5 %) mentre negli ultimi 2 match la percentuale è lievitata al 60%, grazie a un impeccabile 6/10 totale: «Veniamo da una prima parte in cui abbiamo fatto fatica a trovare la giusta alchimia e a far canestro - conferma Veronesi, guardia di 1.94, nato 23 anni fa a Brescia - piano piano stiamo concretizzando il nostro gioco. Due vittorie non cambiano il nostro campionato, ne siamo felici, ma dobbiamo preparare partita dopo partita per ottenere il massimo: dopo la pausa natalizia sarà tutto un altro campionato ancora. Per quanto mi riguarda, in avvio di stagione ho sofferto un paio d'infortuni, anche se leggeri, ma ho fatto fatica a prendere il ritmo. Poi grazie al coach Gramenzi e ai compagni di squadra mi sono ambientato e ora cerco sempre di mettere in campo grinta e voglia di difendere». Fabriano, neopromossa, non verrà certo a Latina a fare la vittima sacrificale e pur menomata dalle pesanti assenze, farà leva su due grandi ex Benacquista, Patrick Baldassarre e Gabriele Benetti: «Fabriano attraversa un momento difficile - sottolinea Veronesi - ma non dobbiamo sottovalutarla: fino a poche settimane fa eravamo nella stessa loro situazione: siamo stati bravi noi a rialzarci e adesso è necessario giocare forte, come abbiamo fatto con Nardò. Non dobbiamo guardare all'avversario, ma pensare solo a noi stessi cercando di giocare bene, difendere forte e di fare il meglio possibile in campo. Nel girone di ritorno molte nostre rivali si rinforzeranno: questa partita avrà un peso specifico considerevole nel computo degli scontri diretti».

Stefano Urgera

© RIPRODUZIONE RISERVATA