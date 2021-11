Sabato 13 Novembre 2021, 05:01

BASKET

Il tempo dell'attesa è finito in casa della Benacquista Latina. Il match in cartello domani pomeriggio (Palabianchini, ore 18) contro la Top Secret Ferrara, valido per il settimo turno del girone Rosso nell'A2 del basket maschile, si spera sia il primo del nuovo corso pontino. Dopo aver atteso vanamente per due mesi il recupero dell'infortunato play lituano Paulius Dambrauskas, atteso come Godot e come Godot (personaggio di una pièce teatrale di Samuel Beckett) mai visto sul parquet, il club della famiglia Benacquista ha rotto gli indugi ingaggiando fino al termine della stagione la guardia tiratrice dal triplo passaporto (nigeriano, britannico e francese) Dwayne Lautier-Ogunleye. In più, ha liberato il play a gettone Gabriele Spizzichini, che aveva un accordo bimestrale rinnovabile. Infine, secondo la newsletter per addetti ai lavori Spicchi d'Arancia, sta trattando con lo stesso Dambrauskas la transazione del contratto che lega il baltico ai nerazzurri fino al giugno 2022.

Dambrauskas, scelto per dare ordine in cabina di regia, ha giocato solo una gara ufficiale, il debutto nella Supercoppa di Lega contro l'Eurobasket Roma lo scorso 10 settembre, disputando un ottimo match finito con il successo corsaro di Latina (69-75). Poi s'infortunò a un piede con una prognosi di 4 o 5 settimane: il sue rientro era previsto per il terzo o quarto turno di campionato, ma di domeniche ne sono trascorse sette e il cestista lituano ancora svolge allenamenti differenziati. La serie negativa che dura da cinque turni (sconfitte a filotto con Ravenna, Chiusi, Cento, Eurobasket e Chieti) ha quindi indotto il management Benacquista a misure risolutive.

NUOVO ASSETTO

La rinuncia ai play Spizzichini e Dambrauskas, unite all'innesto di un bomber, cambia sostanzialmente equilibri e gerarchie nel quintetto latinense. La situazione in classifica poi non consente più errori, perché la Benacquista dopo le prime sei gare, dove ha incamerato appena 2 miseri punticini, è ultima da sola in coda al girone Rosso e ora affronterà in sequenza le cinque squadre che la precedono in graduatoria a quota 4, più Forlì che si trova a 8. Domani ospiterà Ferrara, poi doppia trasferta a San Severo e Forlì, doppia casalinga con Nardò e Fabriano, per chiudere nell'ultimo turno del 2021, il 19 dicembre, sul parquet della Stella Azzurra Roma. Una sestina agghiacciante, col minimo sindacale di non cedere il fattore campo, ma dove si dovrà cercare almeno un colpaccio esterno per tornare in linea di galleggiamento. Il coach Franco Gramenzi pensa solo alla sfida di domani: «Una partita delicata, da affrontare con un nuovo assetto di squadra, dovuto al perdurare delle difficoltà legate all'infortunio di Dambrauskas. Abbiamo rinunciato al contratto in scadenza di Spizzichini, inserendo un giocatore già pronto dal punto di vista tecnico e fisico. Lautier esce da Udine (seconda nel girone Verde dell'A2) dopo aver disputato le prime quattro partite in sostituzione dell'infortunato Lacey. Ferrara? Una squadra, a mio avviso, che resta di prima fascia, ma fino a oggi ha avuto infortuni di giocatori importanti, e quindi non è ancora al top. Abbiamo necessità di fare punti per non perdere il contatto con le squadre che stanno avanti, visto che il campionato è ancora molto lungo».

Stefano Urgera